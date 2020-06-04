台灣人的財富巔峰估值2,622萬元 但逾七成預期財富不足

渣打集團發布「全球財富預期」調查，針對全球包括台灣、中國及香港在內的10個市場，根據收入與資產現況、存款、退休基金及投資等多項要素，藉此評估受訪者在60歲時預期擁有的財富巔峰值，報告結果指出，多數台灣人在60歲時所預期擁有的財富總值，將並不足以支付理想的生活品質。

渣打集團全球財富預期調查（Wealthy Expectancy Study）涵蓋全球近萬名新興富裕族群、富裕族群、高資產族群等三種不同財富階段的受訪者。

調查結果指出，台灣地區受訪者平均財富巔峰預估值為美金87.7萬元（約新台幣2,622萬元），略低於全球平均（約美金100萬元）；而香港地區的平均財富巔峰值則可望達 249.7 萬美元，為本次10個調查市場中最高。

然而，若將台灣地區的財富巔峰值，與理想生活所需的財富目標相比，台灣地區有近75%受訪者將出現財富缺口，財富預期不足的比例也高於全球平均。

就財富管理目標而言，32%的台灣受訪者以退休為首要理財目標，其次則為度假（30%）及子女教育（24%），顯示退休、度假、子女教育 居台灣受訪者首要理財目標。

台灣受訪者退休後預期每月可支配金額平均為美金1,894元（約新台幣5萬7,000元），遠低於其現有收入或是理想退休生活所需。同時，台灣地區受訪者表示計畫「在退休後仍繼續工作」的比例也高於全球平均。

台灣受訪者較偏好存款與股票、股利等資產類別；而與其他市場相比，台灣使用數位理財平台與工具的比例也較低，平均而言，僅近三成受訪者會使用數位平台如網站、投資理財app等管道進行財富管理。

渣打銀行優先理財客群暨分行通路管理處主管王開平表示，從調查結果可以發現，即便是富裕或高資產族群，隨著總體經濟的變化，也無法確保未來財富與生活品質無虞，銀行必須提供客戶全方位理財規劃與諮詢服務，協助他們達成理想中的財富目標。