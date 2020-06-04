富邦金及子公司投入國內旅遊及消費 總金額近7億

政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，富邦金（2881）今（4）日宣布，積極響應政府政策，金控與旗下子公司將今年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵及激勵旅遊、教育訓練及會議活動等預算投入國內旅遊與消費，富邦金控及子公司共計約5.8萬名員工，預估總投入金額達近7億元。

富邦金董事長蔡明興表示，多年來持續努力落實企業社會責任獲得各界肯定，面對新冠肺炎疫情影響，為力挺國內經濟，富邦金及旗下子公司將員工旅遊補助、獎勵旅遊及教育訓練活動預算投入國內旅遊與消費，合計將有近7億元預算投入國內旅遊與消費，期盼為下半年國內消費注入活水。

富邦人壽今年下半年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人(含親友眷屬)投入國內旅遊、促進消費，一年一度的績優業務員表揚大會，特別結合誓師大會改在7月上旬起分北中南共舉行6場活動，以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟振興盡份心力。

此外，富邦人壽今年1~5月國外獎勵旅遊因疫情取消，規劃將直接發出2.2億元獎勵金現金，再加計全年相關教育訓練及會議活動等預算，共計6億元預算可望投入國內旅遊及鼓勵同仁國內消費。

除了富邦人壽之外，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信等也將團體旅遊、員工旅遊補助、教育訓練及會議活動等約近1億元預算，投入國內消費及旅遊，期望藉由企業拋磚引玉的影響力支持台灣產業。

蔡明興指出，自發生新冠肺炎疫情以來，富邦金就以當責的精神審慎因應，4月率先在連假結束前宣布高風險同仁居家辦公，以維護同仁健康及維持對客戶服務的品質，隨著疫情漸趨緩和，富邦金仍將謹慎以對，積極配合政府及中央流行疫情指揮中心防疫政策。同時，在步入後疫情時期，也鼓勵同仁積極參與公司舉辦的活動，適度安排假期於國內旅遊及消費，共同以具體消費行動促進國內經濟。