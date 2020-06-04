快訊

已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

富邦金及子公司投入國內旅遊及消費 總金額近7億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，富邦金（2881）今（4）日宣布，積極響應政府政策，金控與旗下子公司將今年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵及激勵旅遊、教育訓練及會議活動等預算投入國內旅遊與消費，富邦金控及子公司共計約5.8萬名員工，預估總投入金額達近7億元。

富邦金董事長蔡明興表示，多年來持續努力落實企業社會責任獲得各界肯定，面對新冠肺炎疫情影響，為力挺國內經濟，富邦金及旗下子公司將員工旅遊補助、獎勵旅遊及教育訓練活動預算投入國內旅遊與消費，合計將有近7億元預算投入國內旅遊與消費，期盼為下半年國內消費注入活水。

富邦人壽今年下半年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人(含親友眷屬)投入國內旅遊、促進消費，一年一度的績優業務員表揚大會，特別結合誓師大會改在7月上旬起分北中南共舉行6場活動，以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟振興盡份心力。

此外，富邦人壽今年1~5月國外獎勵旅遊因疫情取消，規劃將直接發出2.2億元獎勵金現金，再加計全年相關教育訓練及會議活動等預算，共計6億元預算可望投入國內旅遊及鼓勵同仁國內消費。

除了富邦人壽之外，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信等也將團體旅遊、員工旅遊補助、教育訓練及會議活動等約近1億元預算，投入國內消費及旅遊，期望藉由企業拋磚引玉的影響力支持台灣產業。

蔡明興指出，自發生新冠肺炎疫情以來，富邦金就以當責的精神審慎因應，4月率先在連假結束前宣布高風險同仁居家辦公，以維護同仁健康及維持對客戶服務的品質，隨著疫情漸趨緩和，富邦金仍將謹慎以對，積極配合政府及中央流行疫情指揮中心防疫政策。同時，在步入後疫情時期，也鼓勵同仁積極參與公司舉辦的活動，適度安排假期於國內旅遊及消費，共同以具體消費行動促進國內經濟。

富邦金控 疫情 富邦人壽

延伸閱讀

富邦金控：與子公司投入近7億元力挺國內經濟

擴大振興券商機 晶華旗下品牌提前部署

電信業首例 台灣大獨董席次超過董事

MLB／翹臀珍想當老闆 A-Rod重燃收購大都會

相關新聞

傳吳自心將接期交所董座 內部準備簡報迎新官上任

市場盛傳期交所董事長內定將由520之後卸任的財政部前次長吳自心接任，期交所內部正為了迎接新董座，著手整理資料，對新董座進...

官員：直接紓困特定產業

新冠肺炎疫情造成全球大鎖國，為史上頭一遭，押寶中央銀行6月持續調降利率救市的金融圈人士認為，國內實施無薪假的企業家數超過...

中信成癮防制研究中心 揭牌

【記者楊筱筠╱台北報導】國內毒癮犯再犯率居高不下，根據法務部最新統計，台灣近十年來毒癮再犯機率高達36.6%。為有效解決...

央行定存單得標利率 新低

台灣金融市場資金充裕，中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率落於0.333%，不僅低於市場預期，還跌破2016...

南山繪藍圖 點出營運四方向

南山人壽昨（3）日舉行股東會，由董事長陳棠主持，會中承認2019年合併稅後純益及合併資產總值...

元大壽永續 減碳行動獲BSI認證

身為地球公民的一份子，元大人壽在母公司元大金控帶領下，秉持永續經營的理念，持續朝低碳企業目標邁進，以期達成企業與環境永續...

熱錢湧入 台幣一度強升1.38角

熱錢湧入、台北股匯市昨（3）日上演歡慶大漲行情。國際美元疲軟，加上台股指數大漲，熱錢左手進場買股、右手也持續匯入，新台幣...

彰銀前十大股東名冊公告 謝金河：吳東亮應考慮退出

進入股東會召開熱季，各公司也陸續公告股東名冊，財信傳媒董事長謝金河今(3)日在臉書貼文表示，看了彰銀公告的前十大股東名冊...

悠遊付能搭計程車了！6月起通路大舉增加

悠遊付使用場域不斷擴張，計程車即日起也能使用悠遊付支付車資，OK超商也可望在6月中加入悠遊付特約商店的行列，悠遊付可使用...

一銀首創「星座投資」服務 這三星座5月最會賺

第一銀行iLEO APP日前推出2.0升級版基金功能，持續升級客戶體驗，增加星座投資、追蹤清單、更多基金查詢與停利/停損...

熱錢狂湧、股匯雙漲 新台幣盤中激升1.38角

熱錢湧入、台北股匯市上演歡慶大漲行情。國際美元疲軟，加上台股指數大漲，熱錢積極匯入，新台幣兌美元今（3）日中午暫收29....

北富銀與Line pay結盟發威 首季綁卡刷卡金年增124%

行動支付迅速滲透民眾的日常生活，據台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第1季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金...

熱門新聞

10萬元勞工紓困貸款額滿！即起不受理申請​

3千變4千！業者提三倍券「最殺方案」 經部：下周公布

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

蔡英文主席跨時空打臉振興三倍券：發券不如直接給現金

3倍券禁電商又轉彎 認統編改成認平台

暑假恐難出國 華航、長榮公告8月31日前出發者可改退票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。