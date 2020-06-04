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已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

國泰金推電動車車聯網區塊鏈 車主融資保險更快速

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
迎接5G與人工智慧物聯網世代來臨，國泰金率先推出電動車車聯網區塊鏈金融平台。圖／國泰金控提供
迎接5G與人工智慧物聯網世代來臨，國泰金率先推出電動車車聯網區塊鏈金融平台。圖／國泰金控提供

迎接5G時代，驅動金融服務創新，國泰金控數位數據暨科技發展中心率先推出「 電動車車聯網區塊鏈金融平台」，透過區塊鏈將數據加密存證上鏈，並結合國泰產險、國泰世華銀行業務場景，讓車主未來能更快速獲得汽車融資、保險理賠與商品推薦等多元金融服務。

未來會在車主許可下獲取電動車行車數據，包括開車時間 、時段、時速、里程數、煞車等駕駛行為，再將這些數據「加密存證」並即時傳送到區塊鏈。由於區塊鏈具有不可篡改的特性，國泰可將鏈上真實可靠的車主行車資訊，串連國泰產險、國泰世華銀行的保險與金融業務，為車主提供更即時與便捷的融資申貸、保險理賠、個人化商品推薦等服務，大幅優化企業內部作業流程並提升客戶體驗。

舉例而言，未來當車主以車體履歷申請融資時，國泰世華銀行可透過區塊鏈獲取車主行車資訊與維修紀錄，減少一來一往溝通時間，加快核貸速度。國泰產險也可針對車主的行車習慣或駕駛行為，評估規劃發送行車安全提醒簡訊或是推薦合適的個人化保險商品；同時也正在研究當車主發生交通事故時，運用區塊鏈資料不可竄改的特性，優化理賠審核流程。

「電動車車聯網區塊鏈金融平台」由國泰數數發中心、電動車充電站服務平台宅電（ChargeSmith）與區塊鏈新創團隊BSOS共同合作，目前正進行概念性驗證（PoC），正式服務預計年底陸續上線。

國泰世華 區塊鏈 保險

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