傳吳自心將接期交所董座 內部準備簡報迎新官上任

市場盛傳期交所董事長內定將由520之後卸任的財政部前次長吳自心接任，期交所內部正為了迎接新董座，著手整理資料，對新董座進行業務簡報。

期交所前董事長許虞哲因病辭世，董座職務已懸缺多時，一直由總經理黃炳鈞暫代；對於其交所董事長人選，外界一度盛傳是國發會前主委陳美伶，但後來聽說陳美伶因為與蘇貞昌幾近於鬧翻，後來就不了了之，也就沒有再聽說。

期交所為金管會周邊「F4」之一，許虞哲病逝之後，到底誰接任一直是各界關心話題，據了解，國安會秘書長顧立雄在離開金管會前，也曾向蘇貞昌推薦過「一個人」，但最後不知道院長會派誰？但可以肯定的是，期交所內部已經在開始為新董座的到來做準備，因為內部各單位已經被交代要做業務簡報了，縱使不是吳自心，期交所內部都認為新董座人事應該快核定了。