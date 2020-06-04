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央行定存單得標利率 新低

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

台灣金融市場資金充裕，中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率落於0.333%，不僅低於市場預期，還跌破2016年8月4日的0.338%，落至歷史新低紀錄，除反映央行降息因素外，也顯示金融機構急需資金去化管道，不惜壓低利率搶標。與前一個月相較，央行本次標售定存單利率下滑0.019個百分點。

為刺激經濟及因應英國脫歐帶來的衝擊，央行在2015年9月至2016年7月間四度降息半碼，進而促使央行364天期定存單利率在2016年8月跌至0.338%，為歷史新低；央行在今年3月降息1碼後，央行定存單標售利率每況愈下，昨日標售的364天期定存單更是一舉突破近四年前的歷史低點。

央行每月固定標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，因市場游資充沛，金融機構摩拳擦掌進場搶標，吸引3,716.7億元的資金投標，投標倍數高達2.19倍。

央行發行定存單，是為了回收市場餘裕資金，發行方式分成申購與標售兩種，目前每月固定舉行標售的除了364天期定存單外，還有一期2年期定存單，金額為400億元。

在短天期定存單部分，自今年4月起，91天期與182天期定存單由過去的每日發行，改為每兩周發行，91天期利率為0.4%、182天期利率0.52%，原則上兩者將採隔周發行。至於每日發行的定存單為7天期與28天期，利率分別為0.11%、0.34%。

截至昨日止，央行定存單未到期餘額為7兆7,387.6億元。在此之前，央行定存單餘額曾突破8兆元大關，創下歷史新高。

定存 央行

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