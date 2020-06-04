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官員：直接紓困特定產業

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

新冠肺炎疫情造成全球大鎖國，為史上頭一遭，押寶中央銀行6月持續調降利率救市的金融圈人士認為，國內實施無薪假的企業家數超過金融海嘯、創歷史新高，是央行必須降息救市的關鍵之一；對此財經官員回應，「最有效的政策是針對特定產業，將紓困資金直接打進去。」

勞動部統計顯示，5月15日為止，實施無薪假人數衝破2萬人達2萬1,067人，家數達1,189家也創歷史新高。而無薪假史上人數最高紀錄發生在2009年2月底的23萬8,975人，2009年4月企業家數衝到最高時也只有903家，但此次新冠肺炎疫情衝擊，實施無薪假企業飆上歷史新高。

新冠肺炎疫情發展至今，國內疫情控制得當，但國外部分地區確診數仍持續增加，由於變數仍多，現在要推估今年下半年的經濟成長有一定難度，「目前看起來，國內外經濟還是不好的，但至少沒有再繼續惡化」，官員說。

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