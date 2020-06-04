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中信成癮防制研究中心 揭牌

經濟日報 / 記者楊筱筠╱台北報導

【記者楊筱筠╱台北報導】國內毒癮犯再犯率居高不下，根據法務部最新統計，台灣近十年來毒癮再犯機率高達36.6%。為有效解決毒品戒癮問題，中國信託反毒教育基金會（簡稱「中信反毒基金會」）昨（3）日與國立臺灣師範大學共同成立「中國信託成癮防制暨政策研究中心」（簡稱「中信成癮防制政策研究中心」），未來將協助公部門研擬更完善的毒品防制與多元處遇策略，降低毒癮犯再犯率，進而協助他們順利回歸社會。

鑒於毒品濫用造成社會治安問題，2015年辜仲諒成立中信反毒基金會，致力推動反毒教育，今年邁入第五年，更與臺師大攜手成立「中信成癮防制政策研究中心」，結合學術界及公私部門力量，推動社區多元處遇方案，提供政府相關部會在政策擬定上更多的實證參考，有效解決毒品戒癮問題。

尤其正值防疫期間，毒品防制更不能出現破口，中心成立也獲得行政團隊包括法務部、教育部及衛福部充分支持，亦高度肯定這次結合企業與學術界的合作模式。

當天出席貴賓有行政院政務委員羅秉成、法務部部長蔡清祥、教育部次長林騰蛟、衛生福利部心口司司長諶立中、臺北地檢署檢察長周章欽、新北士林地檢署檢察長朱家崎、中信反毒基金會董事長辜仲諒、董事陳國世、中國信託商業銀行全球行政總管理處總處長高人傑，以及臺師大校長吳正己、副校長宋曜廷及李思賢教授等，共同宣示決心跨領域合作，一起打造多元處遇與健全社會安全網。

中信反毒基金會董事長辜仲諒致詞時表示，各國政府為遏止COVID-19進行海陸空邊境管制，造成毒品供應中斷，藥癮者反而求助更危險的新興毒品，或使用美沙冬替代治療法者，不便進入醫院反而尋找替代品，恐將造成毒品防制破口等，都是相關單位值得思考的，希望藉由中心建立，能協助司法建制更完善的社區多元處遇模式、培育相關人才，提供毒品防制政策建言。

行政院政務委員羅秉成表示，「中信成癮防制政策研究中心」成立，正好呼應總統蔡英文的「新世代反毒策略行動綱領」及毒品危害防制條例修訂後的多元處遇概念；他強調，戒癮治療需要民間團體支援，也需要產學合作一起成行，這正是整個反毒資源布建裡很重要的一塊版圖。此外，法務部長蔡清祥則肯定「毒品法庭暨多元處遇方案」國際研討會連續兩年舉辦帶來的成效，期待「中信成癮防制政策研究中心」成立後，能提出更多毒品防治政策上的建議。

毒品 中信 中國信託商業銀行

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