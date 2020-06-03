央行標售364天期定存單、得標利率0.333% 創歷史新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台灣金融市場資金充裕，中央銀行今（3）日標售364天期定存單，得標利率落於0.333%，不僅低於市場預期，還跌破2016年8月4日的0.338%，刷新歷史新低紀錄，除反映央行降息因素外，也顯示金融機構急需資金去化管道，不惜壓低利率搶標。

與前一個月相較，央行本次標售定存單利率下滑0.019個百分點。

為刺激經濟及因應英國脫歐帶來的衝擊，央行在2015年9月至2016年7月間四度降息半碼，進而促使央行364天期定存單利率在2016年8月跌至0.338%，為歷史新低；央行在今年3月降息1碼後，央行定存單標售利率每況愈下，昨日標售的364天期定存單更是一舉突破近四年前的歷史低點。

央行每月固定標售一期364天期定存單，金額為1,700億元，因市場游資充沛，金融機構摩拳擦掌進場搶標，吸引3,716.7億元的資金投標，投標倍數高達2.19倍。

央行發行定存單，是為了回收市場餘裕資金，發行方式分成申購與標售兩種，目前每月固定舉行標售的除了364天期定存單外，還有一期2年期定存單，金額為400億元。

在短天期定存單部分，自今年4月起，91天期與182天期定存單由過去的每日發行，改為每兩周發行，91天期利率為0.4%、182天期利率0.52%，原則上兩者將採隔周發行。

至於每日發行的定存單為7天期與28天期，利率分別為0.11%、0.34%。

截至今日止，央行定存單未到期餘額為7兆7,387.6億元。在此之前，央行定存單餘額曾突破8兆元大關，創下歷史新高。

定存 央行

延伸閱讀

資金水位滿溢 一年期定存單利率下探歷史新低

星展維持預估今年台灣GDP負1% 央行6月將再降息

星展估台灣今年經濟成長率負1% 央行將降息半碼

2年期定存單利率倒掛 楊金龍點出2關鍵

相關新聞

彰銀前十大股東名冊公告 謝金河：吳東亮應考慮退出

進入股東會召開熱季，各公司也陸續公告股東名冊，財信傳媒董事長謝金河今(3)日在臉書貼文表示，看了彰銀公告的前十大股東名冊...

悠遊付能搭計程車了！6月起通路大舉增加

悠遊付使用場域不斷擴張，計程車即日起也能使用悠遊付支付車資，OK超商也可望在6月中加入悠遊付特約商店的行列，悠遊付可使用...

一銀首創「星座投資」服務 這三星座5月最會賺

第一銀行iLEO APP日前推出2.0升級版基金功能，持續升級客戶體驗，增加星座投資、追蹤清單、更多基金查詢與停利/停損...

熱錢狂湧、股匯雙漲 新台幣盤中激升1.38角

熱錢湧入、台北股匯市上演歡慶大漲行情。國際美元疲軟，加上台股指數大漲，熱錢積極匯入，新台幣兌美元今（3）日中午暫收29....

北富銀與Line pay結盟發威 首季綁卡刷卡金年增124%

行動支付迅速滲透民眾的日常生活，據台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第1季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金...

免卡免帳單 國泰世華銀新推ATM查繳信用卡費服務

受新冠疫情影響民眾出門意願銳減，到銀行辦事的人變少了，但自動提款機ATM的使用率明顯成長。國泰世華觀察，今年1至4月底，...

土銀6月美元定存優惠 最高年息0.7%

近期受諸多因素影響，匯率起伏波動大，預測不易，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶多採分...

南山人壽股東會工會場外抗議 公司：不會向杜英宗提告

南山人壽於今（3）日上午舉行股東大會，南山人壽企業工會一早在會場外高舉旗幟與標語抗議境界系統出包問題，並喊口號「系統亂象...

元大金控CSR報告書 連6年通過第三方國際機構驗證

元大金控2019年CSR報告書通過英國標準協會（BSI）查證，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛代表頒發證書，元大金控董事長申...

金管會緊盯 我金融業對美曝險8.28兆

近期美國多州暴動示威，金管會擔憂在當地國銀營運受影響，昨表示已請金管會駐紐約辦事處關心當地國銀員工的人身安全，根據金管會...

金管會：鼓勵銀行搭配「振興三倍券」推優惠

行政院公布振興券方案，未來透過信用卡、電子支付及電子票證消費滿3,000元，可獲得2,000元現金回饋。金管會昨（2）日...

保德信標售 三買家出價

台灣保德信人壽本周一（1日）截止投標，據悉，至少有台新金、第一金與聯邦銀三組買家出價，財務顧問高盛證券將採個別議價，由於...

熱門新聞

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

3千變4千！業者提三倍券「最殺方案」 經部：下周公布

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

拿振興三倍券回饋金至少要等7天 原來是因這考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。