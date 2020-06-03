今年度租金補貼倍增至12萬戶 8月首波受理申請

內政部推動租金補貼，今年度再釋出利多，不僅補貼戶數從6萬戶擴大到12萬戶，申請條件也予以放寬，此外為了便民，受理申請期間也從一次增加為兩次，民眾也可採線上申請。

營建署表示，為落實擴大辦理租金補貼，109年度租金補貼戶數已由現行6萬多戶調高至12萬戶，以往列入查調財稅資料之家庭成員包含「申請人或其配偶之戶籍內直系親屬之戶籍外配偶」，自109年度起，不再列計；以往限制未滿40歲申請人須已結婚或與直系親屬同一戶籍的限制，109年度也刪除。

此外考量以往租金補貼受理期間僅限於每年7至8月，來不及申請者要到等次年7至8月才能申請，因此，109年度租金補貼提供兩次受理機會，分別訂於2020年8月4日至8月31日，及2021年1月18日至2月5日。

此外申請租金補貼的住宅，不再限制須與戶籍在同一縣市，申請人可就近向租賃住宅所在地的縣市政府提出申請。

至於申請自購或修繕住宅貸款利息補貼者，則仍維持一年一次及向戶籍地縣市政府申請之規定。

營建署呼籲，配合防疫措施，受理期間民眾可盡量採取線上申請方式，避免至各地方政府臨櫃送件，以落實個人衛生防護，減少疾病傳染的風險。有補貼需求之申請人，敬請持續留意營建署及地方政府的公告，或到內政部不動產資訊平台的住宅補貼專區瀏覽查詢相關資訊。