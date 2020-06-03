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彰銀前十大股東名冊公告 謝金河：吳東亮應考慮退出

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
彰銀昨日公布前十大股東名單，有三大亮點。圖為彰銀總行。 本報系資料庫
彰銀昨日公布前十大股東名單，有三大亮點。圖為彰銀總行。 本報系資料庫

進入股東會召開熱季，各公司也陸續公告股東名冊，財信傳媒董事長謝金河今(3)日在臉書貼文表示，看了彰銀公告的前十大股東名冊發現，雙方的優劣勢已經很明朗，他坦言，「這一場戰役，台新再敗機率很大，吳董事長也到了要不要考慮退場的關鍵時刻」。

謝金河今日以「民不與官鬥：吳東亮應該考慮退出彰銀！」為題在臉書發文指出，「彰化銀行民營化是扁政府二次金改的產物，15年前，彰銀特別股原來是要賣給新加坡的淡馬錫，台新半路殺出取得併彰銀的門票，但在重要一刻，萬泰銀行發生現金卡風暴，台新也傷很重，合併案拖了一點時間，正好政黨輪替，馬政府全力清算扁政府的二次金改，台新併彰銀也就卡住了」。

謝金河表示，到了蔡政府執政，官股控制彰銀下手更重，這次除了發動所有公股銀行全力護盤，中華郵政、台灣菸酒公司也都使出渾身解數，而且，官股還高價收購委託書。「吳東亮再怎麼有本事，也難逃財政部的天羅地網，這時考慮退場可能是好的政策！」。

謝金河說，這兩天把全部金融股看一遍，做了市值排行榜，發現玉山金市值居然打敗三商銀，實在令人敬佩；他表示，玉山銀行是1990年王建煊開放16家銀行新設的其中一家，現在市值躍升至3,000多億元，彰銀還不到2,000億元，連元大金都比不上，與其為經營權僵持不下，不如放手，全力把台新銀行做大，如果台新金可以追上玉山金，還有一倍成長空間。

謝金河還發現一個巧合點有點奇怪，他表示，龍巖集團李世聰原來持有6%的彰銀，後來高價出清，從彰銀股價線圖來看，去年11月有一天彰銀在23~24元間成交23萬張，「看來李世聰在高價出脫，公股銀行，也許是中華郵政正好買在最高點，這個巧合有點奇怪」。

彰銀 台新金 謝金河

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