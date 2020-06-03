台灣pay億元加碼 擴大振興三倍券的成效

財政部公股事業挺「振興三倍券」，宣布億元加碼方案。財政部次長阮清華表示，以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券，每人最高可獲加碼回饋一千元，還可抽百萬汽車等大獎，總金額達1.25億元。希望民眾盡量參與，預估優惠可使用人次超過26萬人次，首刷禮也可提供8萬人次，加碼優惠條件及數量為目前市場最優。

阮清華表示，台灣Pay公股特約店約14多萬家，去年成交金額比前年成長兩倍，自106年開始推出，至今年底交易累計金額可達一千億元。就像民眾現在使用ATM都可以方便的跨行交易，台灣Pay也希望達到相同的目的，讓行動支付交易更方便，建立全國一致的共通標準，不是一個品牌。

財政部配合行政院109年6月2日公布振興三倍券政策內容，同日召開「公股事業金融科技研發成果整合平臺」委員會議獲致共識，「台灣Pay」參與振興三倍券的行動支付載具，由公股銀行與財金資訊股份有限公司同步推出加碼優惠活動，發揮加乘效果，擴大振興經濟及普及行動支付成效。

財政部表示，本次優惠活動以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券為對象，總額度達1.25億元，提供4大好禮，包含「三倍券加碼禮」、「新戶首刷禮」、「台灣Pay合作店家優惠活動」、「三倍券抽大獎」。包括環球購物中心、路易莎咖啡及吉野家等合作的知名單家，都有最高20％回饋的優惠。

其中，「三倍券加碼禮」每人300元的回饋金，「新戶首刷禮」再提供100元；「台灣Pay合作店家優惠活動」補助特定商家提供消費最高8折或買1送1等各項優惠；「三倍券抽大獎」最大獎項有百萬汽車。

財政部說明，以「台灣Pay」使用振興券，消費3000元可獲政府提供2000元回饋，再加計「台灣Pay」獨家回饋，享加碼禮300元、新戶首刷禮100元及店家優惠最高8折回饋600元，總計回饋將可高達3,000元，同時還有豐富獎品提供抽獎，歡迎民眾多加參與使用。