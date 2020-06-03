快訊

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

國旅補助七月上路 林佳龍拍板：不分平日、假日都可用

台灣pay億元加碼 擴大振興三倍券的成效

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
財政部公股事業挺「振興三倍券」，宣布億元加碼方案。財政部次長阮清華表示，以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券，每人最高可獲加碼回饋一千元，還可抽百萬汽車等大獎，總金額達1.25億元。記者沈婉玉／攝影
財政部公股事業挺「振興三倍券」，宣布億元加碼方案。財政部次長阮清華表示，以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券，每人最高可獲加碼回饋一千元，還可抽百萬汽車等大獎，總金額達1.25億元。記者沈婉玉／攝影

財政部公股事業挺「振興三倍券」，宣布億元加碼方案。財政部次長阮清華表示，以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券，每人最高可獲加碼回饋一千元，還可抽百萬汽車等大獎，總金額達1.25億元。希望民眾盡量參與，預估優惠可使用人次超過26萬人次，首刷禮也可提供8萬人次，加碼優惠條件及數量為目前市場最優。

阮清華表示，台灣Pay公股特約店約14多萬家，去年成交金額比前年成長兩倍，自106年開始推出，至今年底交易累計金額可達一千億元。就像民眾現在使用ATM都可以方便的跨行交易，台灣Pay也希望達到相同的目的，讓行動支付交易更方便，建立全國一致的共通標準，不是一個品牌。

財政部配合行政院109年6月2日公布振興三倍券政策內容，同日召開「公股事業金融科技研發成果整合平臺」委員會議獲致共識，「台灣Pay」參與振興三倍券的行動支付載具，由公股銀行與財金資訊股份有限公司同步推出加碼優惠活動，發揮加乘效果，擴大振興經濟及普及行動支付成效。

 財政部表示，本次優惠活動以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券為對象，總額度達1.25億元，提供4大好禮，包含「三倍券加碼禮」、「新戶首刷禮」、「台灣Pay合作店家優惠活動」、「三倍券抽大獎」。包括環球購物中心、路易莎咖啡及吉野家等合作的知名單家，都有最高20％回饋的優惠。

其中，「三倍券加碼禮」每人300元的回饋金，「新戶首刷禮」再提供100元；「台灣Pay合作店家優惠活動」補助特定商家提供消費最高8折或買1送1等各項優惠；「三倍券抽大獎」最大獎項有百萬汽車。

財政部說明，以「台灣Pay」使用振興券，消費3000元可獲政府提供2000元回饋，再加計「台灣Pay」獨家回饋，享加碼禮300元、新戶首刷禮100元及店家優惠最高8折回饋600元，總計回饋將可高達3,000元，同時還有豐富獎品提供抽獎，歡迎民眾多加參與使用。

財政部說明，「台灣Pay」穩定擴張，在使用人數、導入商家及應用場域均顯著成長，並持續優化介面及使用體驗。本次配合振興3倍券政策，公股銀行規劃「台灣Pay」各項豐富優惠活動，運用回饋、促銷及抽獎等，增加民眾及商家參與意願，擴大消費額度，並提高使用滿意度，落實「好領、好用、好刺激」，達成刺激消費及振興經濟之政策目標，歡迎各界多加支持，共襄盛舉。 

財政部表示，本次優惠活動以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券為對象，總額度達1.25億元，提供4大好禮，包含「三倍券加碼禮」、「新戶首刷禮」、「台灣Pay合作店家優惠活動」、「三倍券抽大獎」。記者沈婉玉／攝影
財政部表示，本次優惠活動以「台灣Pay」綁定8家公股銀行金融卡或信用卡使用振興三倍券為對象，總額度達1.25億元，提供4大好禮，包含「三倍券加碼禮」、「新戶首刷禮」、「台灣Pay合作店家優惠活動」、「三倍券抽大獎」。記者沈婉玉／攝影

三倍券 財政部 行動支付

延伸閱讀

振興券暑假上路…郵局超商販售 政院：累積期待

國安基金：國際風險仍大

國安基金錢丟不夠多？ 財部次長：點火有效

國安基金何時退場？ 財政部：待「疫情結束」

相關新聞

悠遊付能搭計程車了！6月起通路大舉增加

悠遊付使用場域不斷擴張，計程車即日起也能使用悠遊付支付車資，OK超商也可望在6月中加入悠遊付特約商店的行列，悠遊付可使用...

一銀首創「星座投資」服務 這三星座5月最會賺

第一銀行iLEO APP日前推出2.0升級版基金功能，持續升級客戶體驗，增加星座投資、追蹤清單、更多基金查詢與停利/停損...

熱錢狂湧、股匯雙漲 新台幣盤中激升1.38角

熱錢湧入、台北股匯市上演歡慶大漲行情。國際美元疲軟，加上台股指數大漲，熱錢積極匯入，新台幣兌美元今（3）日中午暫收29....

北富銀與Line pay結盟發威 首季綁卡刷卡金年增124%

行動支付迅速滲透民眾的日常生活，據台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第1季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金...

免卡免帳單 國泰世華銀新推ATM查繳信用卡費服務

受新冠疫情影響民眾出門意願銳減，到銀行辦事的人變少了，但自動提款機ATM的使用率明顯成長。國泰世華觀察，今年1至4月底，...

土銀6月美元定存優惠 最高年息0.7%

近期受諸多因素影響，匯率起伏波動大，預測不易，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶多採分...

南山人壽股東會工會場外抗議 公司：不會向杜英宗提告

南山人壽於今（3）日上午舉行股東大會，南山人壽企業工會一早在會場外高舉旗幟與標語抗議境界系統出包問題，並喊口號「系統亂象...

元大金控CSR報告書 連6年通過第三方國際機構驗證

元大金控2019年CSR報告書通過英國標準協會（BSI）查證，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛代表頒發證書，元大金控董事長申...

金管會緊盯 我金融業對美曝險8.28兆

近期美國多州暴動示威，金管會擔憂在當地國銀營運受影響，昨表示已請金管會駐紐約辦事處關心當地國銀員工的人身安全，根據金管會...

金管會：鼓勵銀行搭配「振興三倍券」推優惠

行政院公布振興券方案，未來透過信用卡、電子支付及電子票證消費滿3,000元，可獲得2,000元現金回饋。金管會昨（2）日...

保德信標售 三買家出價

台灣保德信人壽本周一（1日）截止投標，據悉，至少有台新金、第一金與聯邦銀三組買家出價，財務顧問高盛證券將採個別議價，由於...

保德信標售 三點考驗買家財務實力

許久沒有併購動態的金融圈，最近台灣保德信人壽標售成為熱門話題，並且至少有三組買家參與出價，熱度比之前銀行標售要高，凸顯壽...

熱門新聞

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

3千變4千！業者提三倍券「最殺方案」 經部：下周公布

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

拿振興三倍券回饋金至少要等7天 原來是因這考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。