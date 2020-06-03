三倍券清算行台銀：商家在郵局、農漁會等都能拿券換錢

為協助振興三倍券的兌付作業，國銀龍頭台灣銀行今（3）日邀集50、60家金融機構的總經理共同會商，台銀高層指出，今日召集會議，是希望所有金融機構都能共襄盛舉、參與兌付行列。據了解，今日與會者包括財政部長蘇建榮、金管會副主委許永欽，以及經濟部中小企業處處長何晉滄。

台銀銜命擔任振興三倍券實體券的清算行，意思是小商家拿到券，可向各地的銀行兌換成錢（匯入帳戶裡），而台銀在拿到所有銀行收回來的券後，會一次性的跟經濟部進行清算。

台銀表示，商家向銀行兌換時手續費全免，而經濟部會補貼給銀行每張2.5元的手續費，這次振興三倍券每個人拿到的3,000元會分成九張，包括四張500元以及五張200元，亦即一個人的振興券兌換，可讓銀行賺進22.5元的手續費。

除此之外，在今日的會議裡，台銀也向各金融機構討論兌付的作業SOP、時程表與點鈔機的調校相關事宜，預計7月23日就可以開始進行兌付。

「不論是有開發票、沒開發票，都有可以兌付的方式」，台銀高層說。

台銀表示，原則上希望所有的金融機構都能加入兌付的行列，但為表示尊重，台銀希望各銀行能在6月10日前回覆，是否有承辦的意願，才能安排後續事宜。除各地銀行、中華郵政外，目前包括各地農漁會、信合社，都可望加入兌付機構行列，讓各地小商家兌付時更為便利。

此外，這次的振興三倍券與2009年的消費券一樣，由中央銀行旗下中央印製廠統一印製，振興三倍券將比照鈔票設計防偽措施。