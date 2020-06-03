台灣Pay砸1.25億元加碼振興券 最高回饋1,000元

為配合振興三倍券內容，台灣Pay將加碼推出優惠活動，若綁定八大公股銀金融卡或信用卡使用振興三倍券為對象，總額度達1.25億元，提供四好禮，包括：加碼300元回饋金、新戶再多100元、合作店家八折優惠活動、三倍券抽大獎。

財政部今日特別召開記者會說明，以台灣Pay使用振興券，消費3,000元政府提供2,000元回饋，再加計台灣Pay獨家回饋，享加碼禮300元、新戶手刷禮100元及店家優惠最高八折回饋600元，總計回饋將可達3,000元。

好禮一、三倍券加碼禮。使用台灣Pay消費者，每人可加碼獲得300元回饋金；好禮二、新戶首刷禮，首次使用八家公股銀行台灣Pay民眾，加碼獲得100元新戶首刷禮。

好禮三、全台九大連鎖，超過2,000家合作門市使用Pay掃碼結帳，特定店家最高八折回饋、買一送一。好禮四、有百萬汽車、電動機車、摺疊腳踏車等多項大獎。