資金水位滿溢 一年期定存單利率下探歷史新低

中央銀行今天標售364天期定存單，得標利率下探0.333%，利率創下歷史新低，凸顯國內資金極度寬鬆的情況。

央行將於6月4日發行364天期定期存單新台幣1700億元，並於今天標售；由於央行3月降息1碼，墊高原本已經相當寬鬆的資金水位，在銀行急覓資金去化管道之下，一年期定存單吸引3716.7億元資金前來搶標，投標倍數達2.19倍，得標利率再創歷史新低，且較前期下滑0.019個百分點。

匯銀人士表示，央行3月下旬降息1碼之後，市場維持寬鬆環境，銀行滿手資金的情況下，便積極參與定存單投標。

不過台灣寬鬆之路可能還沒走到盡頭，星展銀行今天發布研究報告，直指新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情對台灣產業帶來差異化影響，加上勞動市場惡化、中美關係日益緊張，為下半年經濟前景蒙上陰影；由於產出缺口轉為負數，通貨緊縮風險上升，央行很可能正在醞釀貨幣政策的進一步寬鬆。

星展銀行認為，央行將在6月底的下次會議再次降息半碼，重貼現率則從目前1.125%降至1.00%。