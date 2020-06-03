悠遊付能搭計程車了！6月起通路大舉增加

悠遊付使用場域不斷擴張，計程車即日起也能使用悠遊付支付車資，OK超商也可望在6月中加入悠遊付特約商店的行列，悠遊付可使用場域一舉突破3萬點。

悠遊付自3月23日全面開放註冊以來，積極拓展新通路，有別於其他電子支付業者，更著重於交通場域的布局，即日起搭乘台灣大車隊計程車，在台灣大車隊APP中綁定悠遊付為支付工具，即可使用悠遊付支付車資，消費者也可選擇以原有的悠遊卡付費。

超商系統也有新通路加入，除原有的萊爾富之外，悠遊付6月將新加入全台擁有790家門市的OK超商，讓消費者便利性再加乘，今年底前也將努力爭取7-Eleven、全家便利商店上線，達成四大超商悠遊付「攏ㄟ通」的目標

微店商圈方面，目前悠遊付已在寧夏夜市、艋舺夜市獲得多數店家採用，茶飲店CoCo、春芳號也能消費，6月包括南門市場、南機場夜市等新場域將陸續上線，由於小額消費可採掃描QR code的方式消費，市場、攤商對此接受度高，也讓悠遊付在開發新據點上如虎添翼。

悠遊卡公司表示，悠遊付目前通路囊括超商、超市、夜市商圈、微店、計程車等，且在悠遊卡既有超過8萬個支付點的基礎上逐步擴張，跟隨著消費者的需求，延伸出「悠遊支付生態圈」。