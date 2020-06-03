天達環球策略基金 更名為晉達環球策略基金

野村投信今（3）日表示，由野村投信擔任境外基金總代理的「天達環球策略基金」系列，已更名為「晉達環球策略基金」系列，相關基金更名事宜已獲得金管會核備，基金更名不會影響投資人權益，亦無須辦理任何程序。

野村投信指出，此次更動係反映其管理公司自天達集團分拆，並在倫敦及約翰尼斯堡上市之後的新名稱。除了基金更名之外，基金的投資目標、管理團隊以及其他方面都維持不變。

2020年3月天達資產管理更名為Ninety One晉達。截至2020年3月31日止，該公司為全球機構、零售以及個人投資者管理逾1,034億英鎊的資產，其中涵蓋部分最大、最資深的資產持有者。

Ninety One晉達於1991年在南非成立，當時正面對重重轉變，而種種挑戰也帶來契機，以投資於更美好的未來。轉變令Ninety One晉達學會勇於進取、堅持不懈及靈活處事。

總代理野村投信指出，目前晉達環球策略基金在台灣核備之基金數為23檔，總共有112個基金級別(資料日期：2020/06/02)。