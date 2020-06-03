疫情後習慣改變 ATM、行動支付使用率大增
疫情使民眾出門意願銳減，也改變了生活習慣。國泰世華銀與北富銀內部觀察指出，今年第1季或前4月，民眾使用ATM、行動支付的使用率大增，且刷卡金額與筆數，都較去年有大幅成長。
國泰世華銀行今天發布新聞稿表示，年初受疫情影響，民眾出門意願銳減，導致前往分行臨櫃辦理金融業務的人潮明顯減少，儘管國內疫情已逐漸趨緩，但內部觀察發現，今年1至4月，國泰ATM的台均服務次數較去年同期平均成長10%，且到ATM設定申辦交易的人數也較去年同期呈現倍數成長。
為了帶給民眾更便利的ATM服務，國泰世華銀表示，將推出「信用卡費即時查繳」功能，只要輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接在ATM繳卡費，更可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式。
截至5月底止，國泰世華銀在全台有近4500個ATM服務據點，布點量為全台第二，通路遍及超商、零售超市及台北捷運；且至5月底止，零錢機涵蓋率更為全台第一，共有177台。
台北富邦銀行內部信用卡大數據也指出，今年第1季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比，成長幅度高達124%，且刷卡筆數也翻倍成長，年成長幅度達169%。
為了更貼近客戶使用習慣，抓住「疫後」商機，北富銀宣布將與LINE Pay合作，擴大行動支付應用場景，如繳交電信費，享最高8%回饋等方案。
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