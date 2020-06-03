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一銀首創「星座投資」服務 這三星座5月最會賺

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
第一銀行星座投資介面。圖／第一銀行提供
第一銀行星座投資介面。圖／第一銀行提供

第一銀行iLEO APP日前推出2.0升級版基金功能，持續升級客戶體驗，增加星座投資、追蹤清單、更多基金查詢與停利/停損通知設定，其中最吸睛、詢問度最高的莫過於金融業首創的「星座投資」功能。

第一銀行表示，「星座投資」利用大數據技術，分析過去6個月內顧客的基金承作情形，並計算出各星座投資人的投資勝率及投資最愛前五名基金供投資人參考。據統計，5月份投資勝率最高的前三名星座為金牛座、巨蟹座及獅子座，其中固定星座（金牛座及獅子座）就囊括兩名，顯示沉穩務實的固定星座，對於投資理財頗有一套。

此外，為慶祝iLEO APP基金功能升級並迎接端午佳節到來，第一銀行趁勢推出「歡慶端午 唯你獨享」基金定期(不)定額申購手續費快閃1折優惠活動，自即日起至6月24日止，只要在第一銀行成功開立理財帳戶且符合第一銀行理財新戶條件者，於活動期間6月15日~6月24日，透過數位通路新約定申購定期（不）定額成功，該筆交易可享申購手續費終身1折優惠。

第一銀行表示，近期市場受疫情及中美貿易戰影響波動劇烈，定期（不）定額具有分時擇點的特點，可以有效分散風險，把握低點進場布局，讓自己晉升贏家之列。

第一銀行 星座

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