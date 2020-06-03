熱錢狂湧、股匯雙漲 新台幣盤中激升1.38角

熱錢湧入、台北股匯市上演歡慶大漲行情。國際美元疲軟，加上台股指數大漲，熱錢積極匯入，新台幣兌美元今（3）日中午暫收29.893元，升值9.5分，台北外匯經紀公司成交量5.6億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.95元，早盤最高29.85元，盤中一度強升1.38角，最低29.95元，站穩「2」字頭。

匯銀主管分析，國際美元走勢疲軟，亞洲股市普遍上漲，激勵韓元、新台幣等亞洲貨幣反彈走升，台北股匯市今日也上演令投資人振奮的雙漲行情。

「新冠肺炎疫情趨緩，全球經濟陸續解封的利多使避險需求降溫、國際股市回穩」，匯銀主管說。

不過，股市持穩也帶動海外投資需求升溫，金融業海外投資款匯出，可望提振美元需求、減緩新台幣匯率的升幅，估計新台幣匯率短期內仍將維持區間震盪整理。

「先前股市不好，投信、壽險有些投資款匯回，現在市況變好了，這些錢又要出去投資了，有助緩和外資匯入力道」，匯銀主管分析。

估計短期內，新台幣匯率將位於29.8~30.2元區間震盪整理。