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股東會電子投票 「疫」戰揚名國際

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
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每年5至6月，市場高度關注的股東大會陸續登場，國內外投資人都想透過股東會，表達對公司經營績效的支持與意見，但遇上新冠肺炎疫情來襲，即使國內疫情相對穩定，投資人參加股東會仍不免有室內群聚的擔心，金管會持續鼓勵投資人盡量以電子投票取代親自出席，據集保結算所統計，4月開始，大多數股東會現場出席人數僅約20人左右，可見國人對於防疫危機意識的提升。

集保結算所朱漢強總經理表示，根據證交所統計，外資持有台股比重已超過4成，集保以國際化為方針，持續擴大股東會外資股東的服務範圍，2014年起，分別與全球前二大的電子投票機構Broadridge(BR)、Institutional Shareholder Services (ISS)建立合作關係，提供外資股東跨國投票直通處理STP服務。2019年外資STP電子投票行使權數比率高達92%，顯示STP服務已有效協助外資股東投票作業更加便捷與高效率。

儘管上述跨國投票STP服務或由保管銀行代理投票，已能使多數外資股東行使電子投票，然而仍有少數外國自然人或法人股東，因為未委託保管機構代理投票且沒有持有自然人憑證或網路下單憑證，致無法辨識其身分，以往僅能採取委託出席或親臨股東會現場方式來行使表決權，值此疫情蔓延期間，集保結算所特別於今（2020）年4月起，提供外籍無憑證股東得以向發行人申請身分認證碼（CN碼），作為身分認證登入之依據，並提供英文版投票畫面，使外籍股東也能在世界各國無障礙地使用電子投票參與股東會，一方面保障其股東權益，更重要的是可為防疫盡一份心力。

集保結算所汪明琇經理表示，電子投票平台的中、英文雙語介面，不僅提供國內、外股東便利的股東權利行使管道，更展現臺灣資本市場邁向國際，追求公司治理的目標。本項提供外籍股東CN碼電子投票服務，自4月上線以來，已吸引37家上市(櫃)、興櫃公司的外籍大股東申請使用，尤其是來台第一上市(櫃)公司，對其外資大股東而言，透過電子投票參與股東會，除無須跨國移動冒感染風險外，更可親自表達對公司股東會議案之意思表示，可謂一舉數得。

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