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北富銀與Line pay結盟發威 首季綁卡刷卡金年增124%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
為了擴大行動支付應用場景，方便卡友消費，北富銀與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間於LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高8%回饋，其中4%專屬回饋無上限，市場最優。圖／北富銀提供
為了擴大行動支付應用場景，方便卡友消費，北富銀與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間於LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高8%回饋，其中4%專屬回饋無上限，市場最優。圖／北富銀提供

行動支付迅速滲透民眾的日常生活，據台北富邦銀行信用卡大數據分析，今年第1季使用LINE Pay綁定富邦信用卡支付的刷卡金額大幅成長，與去年同期相比成長幅度高達124%，而刷卡筆數也翻倍成長，年成長169%。

為了擴大行動支付應用場景，方便卡友消費，北富銀與LINE Pay緊密合作，LINE Pay綁定任一富邦信用卡，活動期間於LINE Pay「電信費」專區繳台灣大哥大電信費享最高8%回饋，其中4%專屬回饋無上限，市場最優；於AsiaYo消費滿額享最高15%回饋。持台灣大哥大悠遊聯名卡，還能享有一籮筐卡友專屬好康，繳凱擘等寬頻/有線/數位電視費獨家6%神回饋，再加碼購新機滿額分期0利率、再送最高600元刷卡金。

北富銀表示，看好行動支付發展潛力積極與LINE Pay共同打造行動支付生活圈，隨著LINE Pay應用場景變廣、支付流程簡便且安全，大幅增加民眾以LINE Pay秒嗶消費的意願，今年再加上新冠肺炎疫情助長手機付款的消費風氣，催化了行動支付的普遍性，光是今年第1季，不論刷卡額度或交易筆數，雙雙創下新高，戰績斐然，展望第2季可望持續穩定成長。

此次LINE Pay新增電信費快速繳款功能，首波即與北富銀合作，6月3至7月3日富邦卡友於LINE Pay「電信費」專區繳台哥大電信費，只要輸入個人手機門號、身分證或居留證，使用LINE Pay綁定富邦卡成功支付當期電信帳單，即可享最高8%回饋，此外6月8日開始卡友使用LINE Pay於AsiaYo訂民宿飯店最高享15%回饋；北富銀自2019年下半年起攜手LINE Pay，陸續與知名連鎖咖啡店星巴克、cama café及連鎖超市美廉社共同推出超值回饋，今年更加入連鎖速食店麥當勞及連鎖泰式星級餐廳瓦城與非常泰、道地泰式麵食餐飲大心、知名湖南菜餐館1010湘6大生力軍，亦將行動消費版圖擴及電信和旅遊，未來將納入更多知名的吃喝玩樂商家，朝更多元的消費場景邁進，要讓卡友處處刷得便利、賺得盡興。

LINE Pay LINE 台北富邦銀行

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