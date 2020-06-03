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免卡免帳單 國泰世華銀新推ATM查繳信用卡費服務

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
為了帶給民眾更便利的ATM服務，國泰世華今（3）日宣布推出「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接於ATM繳卡費，更可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式，貼心功能讓金融服務「鄰」距離。記者葉憶如／攝影
為了帶給民眾更便利的ATM服務，國泰世華今（3）日宣布推出「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入基本資訊，不需帶帳單也可以直接於ATM繳卡費，更可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式，貼心功能讓金融服務「鄰」距離。記者葉憶如／攝影

受新冠疫情影響民眾出門意願銳減，到銀行辦事的人變少了，但自動提款機ATM的使用率明顯成長。國泰世華觀察，今年1至4月底，國泰世華銀行ATM的台均服務次數較去年同期平均成長10％，至ATM設定申辦交易的人數更呈現倍數成長。國泰世華今（3）日宣布推出ATM新功能「信用卡費即時查繳」功能，只要動動手指輸入身分證字號及生日等基本資訊，不需帶帳單也可以直接於ATM繳卡費，更可直接選擇自帳戶扣繳、現金繳以及零錢繳等方式，貼心功能讓金融服務「鄰」距離。

今年1至4月國泰世華ATM每月的台均服務次數近3,500次，全台最常使用ATM功能的前四名地區分別為台北市、新北市、台中市及高雄市。重度使用時間大多為假日或下班時段，顯示ATM不分日夜營運的特性，能滿足都會地區客群平日上班無法至分行辦理申辦型及帳務型交易之需求。

國泰世華推出「信用卡費即時查繳」功能，客戶至ATM，點選「繳信用卡費」功能，毋須插入金融卡，只要輸入身分證字號及生日，即可查詢當期信用卡帳單，接著可選擇插入金融卡，自帳戶扣繳、或放入紙鈔繳費；有零錢機功能的ATM還可選擇用零錢繳費，繳完直接找零，用ATM進行信用卡帳單查繳，讓民眾繳卡費再也不需帶帳單。ATM的創新功能，不但是分行的好幫手，更是民眾於防疫期間辦理金融業務的最佳選擇，7月底前在國泰世華ATM完成信用卡帳單繳費，還有機會抽到Dyson冷暖空氣清淨機、V8吸塵器等大禮!

同時為讓金融服務延伸至全台每一個有需求的角落，如好鄰居一般的存在，國泰世華持續拓點ATM，截至5月底全台擁有近4,500個ATM服務據點、佈點量全台第二，通路遍及超商、零售超市及台北捷運，且零錢機涵蓋率更為全台第一，截至今年5月底為止，全台共有177台。

國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，隨著科技的進步，自動化設備功能不斷升級，去年國泰世華ATM，即推出個資變更申請、無卡提款設定、手機號碼綁帳號、外幣兌換提領等…服務，引起客戶熱烈迴響，為持續擴充ATM功能、成為分行的好幫手，今年初更進一步新增申請網銀非約轉設定、串聯線上申辦信用卡等…數位串流服務，此外，ATM附設的零錢機功能，也提供客戶繳費找零、零錢存款等自助金融服務，滿足了許多攤商、藥局、及小型零錢交易型商家的需求。鄭有欽更進一步表示，此次新增的信用卡費即時查繳功能，簡化了信用卡費查繳的流程，也希望透過ATM的24小時服務不中斷的特性，讓習慣至ATM繳信用卡費的客戶更便利。

ATM 國泰世華 信用卡

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