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土銀6月美元定存優惠 最高年息0.7%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

近期受諸多因素影響，匯率起伏波動大，預測不易，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶多採分批結匯方式以降低風險。土銀表示，有此需求的客戶可於資金運用前利用此優利專案將預先結購的美元先辦優惠定存，享受優利。另目前處於防疫期間，存戶可多多利用網路銀行辦理優存，讓您防疫免出門，優存能掌握。

土地銀行自109年6月1日起至109年6月30日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享一年期年利率0.65%的優利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有一年期年利率0.70%的優惠利率；同時土銀表示，即使是未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻的優惠利率定存，只要臨櫃美元5,000元以上、網銀美元1,000元以上，即可享有一年期年利率 0.60%。希望土地銀行的老客戶和新朋友都能把握這個機會，尤其還沒有土地銀行外匯存款帳戶的新朋友，歡迎速速至土地銀行開立外匯存款帳戶享受優惠。

土銀表示，熱烈歡迎老客戶、新朋友加入土銀的LINE及FACEBOOK，不僅可以收到土銀第一手的訊息，同時土銀經常不定期舉辦各種抽獎活動，獎品豐富，網友隨時注意LINE官網ON AIR活動，讓您好康不漏接。

土銀 土地銀行 定存

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