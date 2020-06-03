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安心通過股利案 摩斯漢堡今年在台持續拓點拚300店大關

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

安心食品（1259）今日舉辦股東會，由董事長林建元主持，會中順利通過去年財報與股利案，並完成董事會改選。安心表示，由於公司明年為30周年，旗下餐飲摩斯漢堡今年底目標店數要來到300店，預估要比去年底的275店再增加25店，另外，大陸市場目標加速邁向獲利、澳洲市場也朝損益兩平目標進行。

安心食品2019年合併營收54.84億元，連續5年成長，較2018年增加2.32億元，年增4.24%，稅後純益1.62億元，EPS達5.02元。今日股東會通過每股配發現金股利3.2元，並完成董事會改選，獨立董事由劉維琪、龔仁文及賴瑟珍擔任。截至去年12月31日止， 安心全台總店數達275家店，較2018年度增加10店。

安心食品表示，台灣市場方面，近年基本工資調漲，經營成本上升，為提升服務品質，公司已導入自助點餐機、線上線下開放信用卡支付及信用卡儲值摩斯卡，增加座位點餐，並可以摩斯卡或信用卡完成支付，解決顧客須臨櫃點餐及付款的排隊等待問題；另外也新增廚房工作站顯示器提升廚房製餐效率。

至於海外市場的經營，公司表示，除積極開發中國內需市場，也會以契合當地消費習慣的行銷手法，擴大營收成長的幅度，加速邁向獲利。而在澳洲市場方面，則加速推出符合澳洲客群的商品，亦積極營造摩斯漢堡與在地的連結，增加雇用當地經營管理人才及培育當地員工，落實在地化經營；另一方面，著手規劃外商品及電子商務，拓展營收，以達成損益平衡為目標。

股東會 信用卡

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