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直球對決！從通姦罪違憲看法官聲請釋憲熱潮

京城銀 5月獲利成長

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

京城銀行（2809）公布自結今年5月獲利，5月單月稅前盈餘4.42億元，每股稅前盈餘0.4元，較去年同月成長5.3%。不過，受到5月認列未分配盈餘稅所致，使得京城銀5月稅後純益較去年同月衰退。

京城銀自結累計今年前五月稅前盈餘19.58億元，每股稅前盈餘1.74元，前五月稅後純益16.13億元，累計每股稅後純益（EPS）1.44元，較去年同期衰退三成多。不過，今年第1季因為新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球資本市場，京城銀第1季獲利年減達約五成，4月以來市場逐漸回穩，京城銀前五月獲利衰退幅度已有相當縮減。

京城銀表示，5月稅前盈餘呈現年成長，但稅後純益則是衰退，主因在於京城銀5月認列了5%的未分配盈餘稅所致。另外，截至5月底京城銀全行逾放比0.02%、備抵呆帳覆蓋率9,044.26%、總放款覆蓋率1.4%，維持京城銀一貫穩定且優異的資產品質。

京城銀行 疫情

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