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三倍券綁信用卡加碼 台新銀搶頭香「多給300元」
行政院今公布振興券具體細節，各國銀一早就開會研議推出加碼優惠，台新銀今搶先宣布，使用台新信用卡綁定消費刷滿3000元，除可拿到政府提供的2000元之外，可再享台新銀行提供的300元刷卡回饋，成為首家推出加碼優惠的發卡銀行。
台新銀行總經理尚瑞強表示，民眾使用台新信用卡綁定振興券，消費刷滿3000元，除了可拿到政府提供的2000元之外，可再享台新銀行提供的300元刷卡回饋；另外，前1萬名綁定台新信用卡的民眾，也還可搶得早鳥加碼回饋，首筆消費滿100元，再送100元。
此外，振興券加碼優惠可疊加所有台新持卡優惠，例如：持指定台新卡至國內五星艾美酒店用餐享75折優惠結合『振興三倍券』，總計回饋可高達38%。對於尚未持有台新信用卡的民眾，也推出優惠，即刻完成申辦並搭配「振興三倍券」，新戶刷3000元最高合計可拿3000元。
尚瑞強也表示，台新銀行作為ATM前三大行，也規劃提供民眾「振興三倍券」ATM提領方案，民眾可利用信用卡、電子支付和電子票證消費累積滿3000元後，再持個人金融卡，透過台新銀行ATM直接提領政府回饋的2000元現金。
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