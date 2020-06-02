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港澳條例生變 勤業眾信：香港來源所得課稅恐翻倍

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

府院已啟動檢討《香港澳門關係條例》適用情形，未來將產生租稅衝擊等隱憂，勤業眾信會計師事務所今（2）日指出，台灣高資產人士在香港進行各項金融商品投資，或透過香港公司進行貿易與轉投資，相關投資所得最多只需要繳納20%所得基本稅額，而且還有670萬扣除額，相較境內投資，綜所稅負最高40%，過去在香港進行投資十分划算。

勤業眾信會計師張瑞峰表示，然而在兩岸三地的政經變局之下，若是港澳條例第28條停止適用，未來台商在港澳的所得可能須適用《兩岸人民關係條例》，必須併同台灣地區所得課徵綜所稅，稅負將暴增為兩倍。

張瑞峰表示，就單純進行金融投資而言，香港政治動盪將損害金融體系及未來資金進出，部分市場資金會匯往新加坡等地，但匯回台灣也是選項之一，恰好目前是《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行期間，匯回資金可適用8%或10%稅率，作產業實質投資可再享半額退稅，若台商已有意暫緩在港金融投資，不妨可考慮資金回台選項。

至於仍有意於香港地區進行投資者，張瑞峰建議，為提早預防港澳條例風險，原先以個人名義投資香港金融商品的台商，可改以英屬開曼群島、BVI等境外公司進行投資。

香港 台商 綜所稅

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