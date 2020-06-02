快訊

國中會考各科錯幾題可拿A++？心測中心公布了

網路瘋傳振興三倍券套利攻略 數學老師勸：別賣

紓困奏效 房貸逾放未因疫情上升

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（2）日公布最新不動產逾放比率，今年4月底，房貸逾放比率0.17%、建築貸款逾放比率0.1%，均低於去年同期。金管會官員分析，疫情衝擊經濟，放無薪假人數雖增加，但因政府提供紓困措施，使得房貸及建築貸款逾放未跟著提高。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，今年4月底止，購置住宅貸款的逾放金額124億元，逾放比率0.17%。

雖比去年底的120億元、0.16%高，但若跟去年同期的148億元、0.21%相比，則明顯下降。

莊琇媛表示，年底銀行通常會積極打銷呆帳，因此，年底的逾放金額都會比較低。

若不看年底銀行會打呆降逾放的「季節性」因素，今年4月的房貸逾放金額跟逾放比率，跟去年同期相比，實際是下降的。

疫情衝擊企業經營，放無薪假人數增加，為何房貸逾放比率還可以下降？官員表示，這可能跟政府推出各種紓困貸款有關，以房貸為例，金管會在2月推出個人貸款紓困措施，包括房貸在內，本金及利息都可以緩繳，就不會進逾放。

建築貸款方面，今年4月底止，建築貸款的逾放金額有25億元，逾放比率0.1%，同樣高於去年底的21億元、0.09%。

但若跟去年同期33億元、0.15%相比，則是明顯下降。

官員表示，跟房貸一樣，同樣是受惠於政府推出的紓困貸款措施，讓建築貸款的逾放比率可以下降，這顯示，銀行配合紓困措施，不但可以協助企業及個人度過疫情衝擊的難關，銀行的資產品質也可維持，不致惡化。

房貸 金管會 疫情紓困

延伸閱讀

美暴動擴大 我金融業對美曝險8.28兆元、增逾3,809億元

搭三倍券便車 金管會鼓勵銀行加碼推優惠方案

居家辦公現資安破口 台銀洛城分行被騙1,350萬元

居家辦公…台銀洛杉磯分行 遭詐千萬

相關新聞

國巨五年期485億元聯貸案 台銀等六銀行共同主辦

被動元件大廠國巨（2327）今（2）日宣布，與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期新台幣485億元聯貸合約，較原先規劃額...

協助振興經濟 合庫上下一心挺國旅

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心研擬6月大規模解禁，因此，行政院預計在7月發行振興券促進消費，交通部也提出...

振興三倍券方案出爐 台灣Pay研擬加碼100-200元刷卡禮

財政部今（2）日早上9點半召集公股銀行以及財金公司開會討論振興券加碼方案，初步研擬，若民眾使用綁定台灣Pay消費，刷滿3...

台新金發布董事會決議 參與保險公司股權標售案

台新金今（2）日發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜...

振興三倍券創造乘數效應 學者點出4大消費品

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」，學者建議，可以鼓勵往替代效果較低的餐飲、旅館、旅遊、大型家電等大類消費，此外，...

三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為...

今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接...

禾聯碩股東會通過改選九席董事 發放現金股利8元

智慧家電大廠禾聯碩（5283）今（2）日舉行日股東會，通過發放現金股利8元，並完成改選九席董事。新增二席董事，董事會成員...

富邦人壽宣布：3.5億元業務員旅遊獎勵改投入國旅

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，富邦人壽今（2）日宣布，為響應政府鼓勵民眾國內旅遊，多管齊下以實質行動活絡台灣...

AFMA 催生高階中文金融證書

財經立法促進院院長黃達業指出，美中爭霸過程中，全球經濟金融領域勢必要分成兩大塊。

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

美國對香港國安法採取的制裁行動較市場預期溫和，避險風氣驟降、激勵熱錢湧入，台北股匯昨（1）日雙漲，外資回頭大買台股154...

央行調節外匯 小心翼翼

今年以來新台幣匯率強勢無法檔，與主要貿易對手國韓元間的差距一再拉大，出口競爭力岌岌可危。根據央行資料，今年至昨（1）日止...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

台積電員工去年平均薪資197.3萬 半導體業第14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。