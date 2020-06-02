紓困奏效 房貸逾放未因疫情上升

金管會今（2）日公布最新不動產逾放比率，今年4月底，房貸逾放比率0.17%、建築貸款逾放比率0.1%，均低於去年同期。金管會官員分析，疫情衝擊經濟，放無薪假人數雖增加，但因政府提供紓困措施，使得房貸及建築貸款逾放未跟著提高。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，今年4月底止，購置住宅貸款的逾放金額124億元，逾放比率0.17%。

雖比去年底的120億元、0.16%高，但若跟去年同期的148億元、0.21%相比，則明顯下降。

莊琇媛表示，年底銀行通常會積極打銷呆帳，因此，年底的逾放金額都會比較低。

若不看年底銀行會打呆降逾放的「季節性」因素，今年4月的房貸逾放金額跟逾放比率，跟去年同期相比，實際是下降的。

疫情衝擊企業經營，放無薪假人數增加，為何房貸逾放比率還可以下降？官員表示，這可能跟政府推出各種紓困貸款有關，以房貸為例，金管會在2月推出個人貸款紓困措施，包括房貸在內，本金及利息都可以緩繳，就不會進逾放。

建築貸款方面，今年4月底止，建築貸款的逾放金額有25億元，逾放比率0.1%，同樣高於去年底的21億元、0.09%。

但若跟去年同期33億元、0.15%相比，則是明顯下降。

官員表示，跟房貸一樣，同樣是受惠於政府推出的紓困貸款措施，讓建築貸款的逾放比率可以下降，這顯示，銀行配合紓困措施，不但可以協助企業及個人度過疫情衝擊的難關，銀行的資產品質也可維持，不致惡化。