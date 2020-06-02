美各地爆發暴動 金融業曝險達8.28兆元
近期美國多州暴動示威，金管會擔憂在當地國銀營運受影響，昨表示已請金管會駐紐約辦事處關心當地國銀員工的人身安全，根據金管會統計，目前全體台資金融業對美曝險金額達8兆2856億元，今年四月就增加3809億元，顯見國銀沒有撤退的跡象。
美國一向是僅次於大陸外，國銀海外據點第二多的地區，更是國銀海外獲利主要來源。據金管會銀行局統計，截至今年三月底，國銀在美國共有23家分行與3家子行。而截至今年四月底，國銀對美曝險金額達1兆4340億元，比起去年底的1兆2661億元，今年前四月增加1379億元，仍未見國銀有撤退的跡象。
銀行局表示，目前國銀在美國當地以投資為大宗，投資高達9829億元，比去年底增加831億元，授信約4511億元，也比去年底增加548億元。
針對美國近期多州發生暴動，銀行局表示，經過了解後，在美國芝加哥、洛杉磯、西雅圖等地的國銀員工都平安，當地分行營運也沒有受到影響，若發生暴動情況，各分、子行會啟動居家上班，也已請紐約辦事處關心，呼籲在當地員工千萬要注意自身安全。
保險業部分，截至今年四月底，全體台資保險業對美曝險金額共6兆7357億元，比起去年底增加2132億元；證券期貨業部分，對美曝險正式突破千億元，今年四月底共1159億元，比起去年底增加298億元，證期局表示，主要是美元存款增加所致。
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