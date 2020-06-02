快訊

國中會考各科錯幾題可拿A++？心測中心公布了

網路瘋傳振興三倍券套利攻略 數學老師勸：別賣

美各地爆發暴動 金融業曝險達8.28兆元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
根據金管會統計，目前全體台資金融業對美曝險金額達8兆2856億元。記者戴瑞瑤／攝影。
根據金管會統計，目前全體台資金融業對美曝險金額達8兆2856億元。記者戴瑞瑤／攝影。

近期美國多州暴動示威，金管會擔憂在當地國銀營運受影響，昨表示已請金管會駐紐約辦事處關心當地國銀員工的人身安全，根據金管會統計，目前全體台資金融業對美曝險金額達8兆2856億元，今年四月就增加3809億元，顯見國銀沒有撤退的跡象。

美國一向是僅次於大陸外，國銀海外據點第二多的地區，更是國銀海外獲利主要來源。據金管會銀行局統計，截至今年三月底，國銀在美國共有23家分行與3家子行。而截至今年四月底，國銀對美曝險金額達1兆4340億元，比起去年底的1兆2661億元，今年前四月增加1379億元，仍未見國銀有撤退的跡象。

銀行局表示，目前國銀在美國當地以投資為大宗，投資高達9829億元，比去年底增加831億元，授信約4511億元，也比去年底增加548億元。

針對美國近期多州發生暴動，銀行局表示，經過了解後，在美國芝加哥、洛杉磯、西雅圖等地的國銀員工都平安，當地分行營運也沒有受到影響，若發生暴動情況，各分、子行會啟動居家上班，也已請紐約辦事處關心，呼籲在當地員工千萬要注意自身安全。

保險業部分，截至今年四月底，全體台資保險業對美曝險金額共6兆7357億元，比起去年底增加2132億元；證券期貨業部分，對美曝險正式突破千億元，今年四月底共1159億元，比起去年底增加298億元，證期局表示，主要是美元存款增加所致。

金管會 保險

延伸閱讀

影／美國白人下跪求黑人寬恕 暖心場面近10萬次分享

美暴動擴大 我金融業對美曝險8.28兆元、增逾3,809億元

台新金競標保德信人壽 金管會要看財務妥適性

搭三倍券便車 金管會鼓勵銀行加碼推優惠方案

相關新聞

國巨五年期485億元聯貸案 台銀等六銀行共同主辦

被動元件大廠國巨（2327）今（2）日宣布，與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期新台幣485億元聯貸合約，較原先規劃額...

協助振興經濟 合庫上下一心挺國旅

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心研擬6月大規模解禁，因此，行政院預計在7月發行振興券促進消費，交通部也提出...

振興三倍券方案出爐 台灣Pay研擬加碼100-200元刷卡禮

財政部今（2）日早上9點半召集公股銀行以及財金公司開會討論振興券加碼方案，初步研擬，若民眾使用綁定台灣Pay消費，刷滿3...

台新金發布董事會決議 參與保險公司股權標售案

台新金今（2）日發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜...

振興三倍券創造乘數效應 學者點出4大消費品

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」，學者建議，可以鼓勵往替代效果較低的餐飲、旅館、旅遊、大型家電等大類消費，此外，...

三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為...

今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接...

禾聯碩股東會通過改選九席董事 發放現金股利8元

智慧家電大廠禾聯碩（5283）今（2）日舉行日股東會，通過發放現金股利8元，並完成改選九席董事。新增二席董事，董事會成員...

富邦人壽宣布：3.5億元業務員旅遊獎勵改投入國旅

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，富邦人壽今（2）日宣布，為響應政府鼓勵民眾國內旅遊，多管齊下以實質行動活絡台灣...

AFMA 催生高階中文金融證書

財經立法促進院院長黃達業指出，美中爭霸過程中，全球經濟金融領域勢必要分成兩大塊。

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

美國對香港國安法採取的制裁行動較市場預期溫和，避險風氣驟降、激勵熱錢湧入，台北股匯昨（1）日雙漲，外資回頭大買台股154...

央行調節外匯 小心翼翼

今年以來新台幣匯率強勢無法檔，與主要貿易對手國韓元間的差距一再拉大，出口競爭力岌岌可危。根據央行資料，今年至昨（1）日止...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

台積電員工去年平均薪資197.3萬 半導體業第14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。