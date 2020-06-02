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美暴動擴大 我金融業對美曝險8.28兆元、增逾3,809億元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

美國明尼蘇達州發生一起白人警察壓制黑人造成其死亡，引發全美示威暴動。金管會今（2）日公布最新統計，截至4月底為止，我國金融業在美國總曝險金額高達8兆2,856億元，尤其是美元存款增加，較去年底增加3,809億元，金管會將密切關注後續發展。

銀行局副局長莊琇媛表示，今年以來銀行業對美國包括授信與投資都增加，截至4月底為止，銀行業對美總投資金額為9,829億元、授信總額為4,511億元，各較去年底增加831億元與548億元，合計增加1,379億元。

莊琇媛表示，國銀在美國紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖四個城市的分子行，目前所有員工都平安，辦公場所等銀行營運也沒有受影響，目前洛杉磯有銀行辦公大樓不開放，金管會已請駐美分行員工要注意自身安全，可居家辦公，主管機關也都有表達關心之意。

至於保險業方面，因主要海外投資配置在美債不少，因此金額居三業之冠，截至4月底為止，總曝險金額高達6兆7,357億元，較去年底增加2,132億元；證券期貨業在美曝險金額亦高達1159億元，今年來增加298億元。證期局官員表示，基本上美國是強勢貨幣，只要是美元計價的資產都是計入曝險，今年來增加的原因亦是美元存款增加的緣故。

金管會 銀行業

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