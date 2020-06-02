台新金競標保德信人壽 金管會要看財務妥適性

台新金今（2）日發布重訊，董事會決議參與保險公司標售案，市場預料應是參與保德信人壽標售案，由於台新金與彰銀間問題尚未解決，市場好奇金管會態度，金管會今天表示，未來若有得標，會檢視台新金的財務規劃妥適性。

台新金今天發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜。外界預料，應該就是保德信心壽標售案。

金管會銀行局對此表示，保德信人壽標售結果未確定，若確定台新金得標，銀行局會針對公司申請投資案，檢視其財務規劃妥適性。

金管會表示，台新金如果得標，後續台新金可能會有增資計畫，也要依規定申請投資，屆時金管會會看其財務規劃妥適性。