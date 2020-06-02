搭三倍券便車 金管會鼓勵銀行加碼推優惠方案

行政院公布三倍券方案，未來透過信用卡、電子支付及電子票證消費滿3000元，可獲得2000元現金回饋。金管會今（2）日表示，鼓勵銀行搭配三倍券推出優惠回饋方案，掌握商機，並擴大活絡國內經濟。

行政院今天公布「振興三倍券」，讓1,000元變3,000元，可使用到年底，實體券從7月1日起預購，信用卡、電子票證與電子支付等非實體券，則從7月1日起綁定，並從7月15日開始領取與消費。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，金管會會督導金融機構配合這項政策，金管會也鼓勵各銀行考量規劃搭配推動優惠回饋方案，掌握商機，並擴大活絡國內經濟。

例如可以配合三倍券啟動時程，推出各項活動，形成加乘效果。舉例來說，可以利用振興券，提出較高的紅利點數累積，消費者可用加倍的點數，兌換或消費。

至於金管會是否希望民眾使用非現金方式？莊琇媛說，政府現在積極推動電子支付，若可使用非現金支付工具，金管會樂見其成，因使用實體券要印製、成本高，若民眾使用上沒問題，可多用信用卡、電支、電票等非實體券。

是否所有金融機構、電支、電票都會加入？莊琇媛表示，希望參與的金融機構愈多愈好，這樣對民眾使用會更方便。