信評：壽險存四大不利因素 穩定展望比重掉到三成

中華信評今（2）日指出，台灣受評客戶因疫情受到評等調降的案例仍少，但航空、汽車、休閒與住宿、金屬與採礦、石油與天然氣等九產業受創最重，而壽險業也四大不利因素，12家受評壽險公司中，多家遭降評為負向展望，穩定展望占比從去年91.7%降至33.3%。

中華信評今日舉行「COVID-19影響下中華信評對台灣保險業及企業陸續採取評等行動」線上研討會，中華信評資深副總經理金融服務評等部張書評指出，相較全球，國內因疫情降評行動相對少，主要是因台灣未採取封城措施、政府紓困政策支撐。

不過，中華信評指出，疫情大流行與油價下跌的影響層面已經遍及亞太區的各類企業產業，國內受創最重的產業包括：航空、汽車、休閒與住宿、材料、金屬與採礦、石油與天然氣、零售與餐飲、景氣循環性高之交通運輸、以及運輸基礎設施等。

除此，金融機構方面，台灣銀行業與證券業多數有強健的資本水準，大多國銀都維持展望穩定的水準，但壽險業穩定展望比重已從去年91.7%降至33.3%，尚未調整的壽險公司大多是銀行型金控旗下壽險子公司，貢獻集團比重不高，影響層面較小，因此尚未調降展望。

中華信評金融服務評等部首席分析師謝雅瑛指出，疫情對壽險業有三大觀察面向：資產風險、獲利波動、資本緩衝。外匯風險是首要關注的焦點，壽險對高報酬率的追求，使配置於外幣投資的占比維持在較高水準，提高獲利的企圖心推升其外匯風險。

不過，隨著台美利差縮窄，由於金管會對壽險海外投資監理法規趨嚴，估計將放緩其成長速度，且台美利差收窄，避險成本下滑，有助於緩解避險等相關問題。

資產風險方面，謝雅瑛指出，「外匯風險」是最主要關切問題，近幾年來壽險業為追求高報酬率，產業中外幣投資占比維持在高水位，為企業資本獲利額外增添許多風險；不過，近期金管會對於壽險業外幣投資法規趨嚴，估將減緩成長速度，且受疫情影響，美國大規模降息，美台利差收窄，有助於緩解避險等相關問題。

謝雅瑛表示，台灣壽險業未來一至兩年內，仍存更多的下行風險，不利因素包括市場波動加劇、利率走低期間將更為拉長、獲利有限、有效保單價值（VIF）增長幅度減緩，但也有三項支持因素，包括：新業務的利潤率持續提升、業務成長減緩將可抑制資本以及業務受疫情影響的程度在可管理範圍內。