快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

國巨五年期485億元聯貸案 台銀等六銀行共同主辦

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
國巨宣布與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期新台幣485億元聯貸合約。圖為國巨集團董事長陳泰銘。 本報資料照片
國巨宣布與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期新台幣485億元聯貸合約。圖為國巨集團董事長陳泰銘。 本報資料照片

被動元件大廠國巨（2327）今（2）日宣布，與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期新台幣485億元聯貸合約，較原先規劃額度超出近6成，是台灣被動元件產業史上最大規模，也是近兩年來台灣企業最高聯貸額度，而聯貸取得的資金將用於國巨未來營運成長及併購美國基美所需。

國巨表示，本次聯貸案由台灣銀行、兆豐銀行、星展銀行、第一銀行、華南銀行及日商瑞穗銀行等六家銀行共同主辦，並由台灣銀行與兆豐銀行擔任管理銀行；本次聯貸案深獲銀行界熱烈參與與支持，最後承諾參貸金額較原先規劃額度超出近六成，代表銀行團除了看好國巨與美國基美的併購綜效外，也對國巨未來的成長動能、獲利能力、全球性佈局策略及產業前景深具信心。

國巨指出，因應市場需求及迎接5G與車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。

國巨 兆豐銀行 台灣銀行

延伸閱讀

國巨、華新科 認購火

被動元件、連接器 匯聚盤面多頭人氣

泛國巨股東會 聚焦5G商機

油國基金出脫...台積被賣超70萬張 國巨、鴻海排第二第三

相關新聞

國巨五年期485億元聯貸案 台銀等六銀行共同主辦

被動元件大廠國巨（2327）今（2）日宣布，與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期新台幣485億元聯貸合約，較原先規劃額...

協助振興經濟 合庫上下一心挺國旅

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心研擬6月大規模解禁，因此，行政院預計在7月發行振興券促進消費，交通部也提出...

台新金發布董事會決議 參與保險公司股權標售案

台新金今（2）日發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜...

振興三倍券創造乘數效應 學者點出4大消費品

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」，學者建議，可以鼓勵往替代效果較低的餐飲、旅館、旅遊、大型家電等大類消費，此外，...

三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為...

今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接...

禾聯碩股東會通過改選九席董事 發放現金股利8元

智慧家電大廠禾聯碩（5283）今（2）日舉行日股東會，通過發放現金股利8元，並完成改選九席董事。新增二席董事，董事會成員...

富邦人壽宣布：3.5億元業務員旅遊獎勵改投入國旅

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，富邦人壽今（2）日宣布，為響應政府鼓勵民眾國內旅遊，多管齊下以實質行動活絡台灣...

AFMA 催生高階中文金融證書

財經立法促進院院長黃達業指出，美中爭霸過程中，全球經濟金融領域勢必要分成兩大塊。

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

美國對香港國安法採取的制裁行動較市場預期溫和，避險風氣驟降、激勵熱錢湧入，台北股匯昨（1）日雙漲，外資回頭大買台股154...

央行調節外匯 小心翼翼

今年以來新台幣匯率強勢無法檔，與主要貿易對手國韓元間的差距一再拉大，出口競爭力岌岌可危。根據央行資料，今年至昨（1）日止...

三商壽：大股東支持增資

三商美邦人壽昨（1）日下午舉行2020年第1季線上法人說明會，並公布2019年底隱含價值（EV）達1,228億元，年增2...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。