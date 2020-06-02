通勤族用三倍券 悠遊卡可搭捷運、買1280月票

振興三倍券即將在7月1日上路，電子票證也是使用方式之一，悠遊卡公司今表示，用記名悠遊卡或悠遊付綁定三倍券，可用於交通支出，包括捷運、公車、YouBike、1280月票、計程車，收到回饋的2000元可直接加值，沒有使用期限。

因應三倍券上路，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付、所有記名悠遊卡及悠遊聯名卡，皆會加入三倍券振興方案，可用於交通支出，包括捷運、公車、YouBike、1280月票、計程車，收到回饋的2000元可直接加值、儲值，使用無期限，用多少就嗶多少，也不受面額限制。

陳亭如表示，預估將於7月起開放民眾登入悠遊卡官網或悠遊付APP登記卡號，從7月15日開始累計消費到3000元，就能拿悠遊卡到超商領取2000元回饋金。因為三倍券是採實名制，因此使用的悠遊卡、悠遊付皆規定採實名制，包含學生證、聯名卡等。

悠遊卡公司也表示，目前已有10%至15%消費回饋方案正在進行中，7月因應三倍券還有振興加碼，全力支持在地店家，而商家第二天就可收到現金，除了防疫衛生也可節省跑銀行時間。