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協助振興經濟 合庫上下一心挺國旅

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心研擬6月大規模解禁，因此，行政院預計在7月發行振興券促進消費，交通部也提出振興觀光措施，幫助實體商家，期振興低迷許久的國內景氣。

在新冠疫情艱困時期，合作金庫除響應政府政策落實防疫措施，同時配合政策，對於中小企業、醫療保健、觀光旅宿、陸海空運、農林漁牧、藝文產業、小規模營業人及個人等，提供相關紓困貸款或緩繳本息、展延借款期間之配套措施，協助企業、商家與勞工解決困境，渡過非常時期。

值此疫情趨緩之際，合庫金控暨銀行雷仲達董事長日前召集主管會議表示，為振興經濟、繁榮地方產業，並發揮企業社會責任，自7月份起整合集團各子公司活動，諸如集團每年舉辦多場的策勵營及獎勵理專、保險業務員等績優人員原於國外旅遊的活動，均改以在國內辦理，並分配在北、中、南各地舉行，另配合政府振興消費計劃，結合政府優惠補助，鼓勵員工用實際行動為國內旅遊盡一份心力，希望聚集集團力量促進消費，用行動振興經濟，此外，雷董事長兼任信託公會理事長，也將號召信託公會共襄盛舉，一同為台灣經濟努力。

合作金庫長期以來支持台灣產業發展、協助企業成長茁壯，不遺餘力，在傳統金融業務外，積極提供便捷的數位金融服務，優化合庫數位平台及網路銀行功能，打造更安全、更便捷的數位金融交易環境，包括網路銀行及行動網銀等理財平台，提供境內外基金、國外固定收益債券、ETF、黃金存摺、網路投保、台外幣存款服務等功能，讓客戶無須親臨銀行，只要E指即可完成便捷的金融交易，透過理財累積財富實現夢想。

在數位金融創新與新型冠狀肺炎疫情等多項挑戰下，合庫將憑藉既有核心業務優勢，聚焦金融科技應用、優化數位服務體驗，整合跨境金融服務、提升海外盈餘貢獻，精進風險管理效能、有效控管資產品質，落實公平待客原則、恪守法遵內控制度，強化組織競爭優勢、善盡企業社會責任，發揮金控資源共享與跨業經營綜效，打造台灣樂活安養第一品牌，再創營運成長新局。

疫情 合庫金 數位金融

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