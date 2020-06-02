振興三倍券方案出爐 台灣Pay研擬加碼100-200元刷卡禮

財政部今（2）日早上9點半召集公股銀行以及財金公司開會討論振興券加碼方案，初步研擬，若民眾使用綁定台灣Pay消費，刷滿3,000元，除了拿到2,000元回饋外，台灣Pay再加碼100至200元回饋，總共拿2,100元至2,200元。

不過，銀行主管說，僅是初步討論，並未定案，因為今早經濟部又邀請全體國銀下午2點開會，討論信用卡額外加碼方案，依照經濟部的規劃，希望銀行能額外給予5%以上的回饋，下午將會討論細節，由於5%回饋太多，估計加入配合的意願不高。

行政院長蘇貞昌今宣布刺激消費的振興券措施，共有四種方式可以取得，包括：四種形式，可透過實體紙本、電子支付、電子票證、信用卡。

除此之外，實行半年期間內，民眾也可以更改取得方式。銀行主管說，以信用卡為例，各家銀行系統沒有串接，若民眾更改，最快也要當日晚上甚至隔日才得知，但時間落差因素，有可能回饋金已經匯入民眾帳戶。

也就是說，民眾A手上有好幾張卡，同一日間取消變更後都登錄累計，由於銀行得到資訊會有時間落差，可能同時會有兩家以上的2,000元回饋已匯入民眾的帳戶。

銀行主管說，方案內容不夠周全細緻，道德風險再度升溫，目前只有大範圍的方案，細節都尚未公告，讓銀行作業上也是備受考驗。