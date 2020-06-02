花蓮青年住宅上月起開放簽約 目前賣出百餘戶

花蓮青年安心成家住宅上月起開放承購戶簽約，傳有人退訂，縣議員邱光明今天在縣議會質詢時，要求縣府公布簽約狀況。建設處長鄧子榆表示，確實有部分承購戶退訂，但已通知遞補戶，目前有129戶簽約，預計明年4月交屋。

花蓮縣議會定期會今天起展開總質詢，縣議員邱光明關心青年住宅簽約情況。他表示，縣府上月9日開放承購戶簽約，目前已近一個月，銷售情況如何？並表示，青年住宅可以振興地方發展，但是周邊停車空間不足，縣府應該設法改善周邊交通和停車空間，提高民眾購屋意願。

目前花蓮青年住宅開放承購的住宅區有600戶，建設處長鄧子榆表示，繳訂金的有531戶，另外還有遞補戶。簽約時，除了原繳納的10萬元訂金，還要再繳40萬元簽約金，有退訂就會通知遞補，目前簽約的129戶。對於周邊交通和停車問題，鄧子榆說，正進行規畫和評估。

建設處說明，退訂的主要是前年首批承購戶，有些是誤以為繳了10萬元訂金，剩餘部分可以全額貸款，也有人等了較久，已經另外買房才退訂。目前符合資格的遞補戶有702號，已通知候補到432號。

建設處強調，縣府目前委外每天安排20組民眾實地勘屋，並依抽籤序號選購房型，承購戶有5天以上的契約審閱期，簽約時除了原已繳納的10萬元訂金，還要再付40萬元簽約金。縣府已跟台灣銀行、土地銀行等8家公股銀行協調，只要個人信用良好，有機會貸款到8成。

花蓮青年住宅基地位置在新城鄉北埔地區、總計7棟809戶，分成住宅600戶及店面100戶，室內坪數約16至17.5坪，分別以250萬元及320萬元賣斷式出售，另有109戶保留作為用地徵地時，優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。