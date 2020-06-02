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台新金發布董事會決議 參與保險公司股權標售案
台新金今（2）日發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜。
台新金方面目前未有回應。市場推估，此次通過參與保險公司股權標售案，應與保德信人壽於6月1日標售有關，市場評估，保德信人壽去年底淨值90億元，今年3月底降到近72億元，評估理想價格約落在57到72億元。
但金管會要求，出價的買家必須符合財務健全度、具有增資能力、具有專業經營能力、長期經營承諾以及保障員工與保戶權益。
其中，負債佔淨值比必須低於30％，雙重槓桿比低於125％，金控資本適足率高於100％。台新金第一季資本適足率117％，雙重槓桿比117.1％，但被金管會在意的是台新銀普通股權益9.52％低於市場平均11.3％，以及彰銀案尚未解決。
保德信人壽標售，許多買家冒出頭，市場甚至關注，先前具有保險背景的全球人壽董事長劉先覺，一度要接受安泰銀總經理一職。
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