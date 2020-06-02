三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為領取方式太複雜，但肯定振興券會帶出循環經濟效果，可以激出至少上兆元商機；中小企業總會也說，大家不出門、不外食忍很久了，「民眾拿到券出門消費，一定不只花3,000元」，加上商家會推出促銷方案，對活絡各行各業經濟一定會有幫助。

振興券領取方式有很多種，民眾可以到郵局領實體券，也可以用網路或全國4大超商門市進行預購，預購成功和領取會有簡訊通知，可回到原預購門市領取。實體券分為200元券五張和500元券四張兩種面額，等同現金、不找零、不儲值。

商總理事長賴正鎰表示，領的方式還是太複雜了，到底到那裡領？如何領？很多商家反應搞不懂，他希望政府多做宣導。此外，商總原本建議至少要發5,000元的券，如今還是只有3,000元，效果還是會打折。

賴正鎰表示，既然政府已經宣布了，一定會帶動短期消費，原本不花錢的人因為花1,000元可以花到3,000元，就會願意消費，很多商家也會推出優惠方案搶商機，因此至少會激出上兆元效果，循環經濟效果會出來。

中小企業總會理事長李育家表示，振興券方案聽起來不錯，尤其每個人都可用1,000元花3,000元，而且不能找零，等於家裡大大小小都有3,000元可以花，若是一家有五口人，等於拿出5,000元，可多消費1,0000元，對刺激旅遊、購物非常有幫助。至於各種領取方式，大家可以選自己方便熟悉的方法使用。

李育家說，為了吸引民眾使用振興券，包括信用卡、百貨公司等各行各業都會祭出加碼方案，例如消費1,000元抵200元等，屆時會把這段時間大家忍好幾個月，不出門不外食的消費全部吸進來，促進的效果一定不只每個人3,000元，這些對經濟成長率的幫助都是可算出來的。

李育家表示，因為每個人多出2,000元可以消費，只要出門了，一定不只花3,000元，會較捨得花錢，這比發現金，很多人可能放到口袋更好，對活絡經濟非常有幫助。

他說，相對很多國家還在封鎖，台灣各方面提前布局，非常不錯。不過，政府振興工作應該要滾動式檢討，例如有些工廠企業還需要政府協助，政府對這些企業還可以再加碼，「做莊家的人，可以多想可以為大家多做些什麼？」