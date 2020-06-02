快訊

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

交部讓遠航起死回生？民航局廢證遭駁回 關鍵公文曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為領取方式太複雜，但肯定振興券會帶出循環經濟效果，可以激出至少上兆元商機；中小企業總會也說，大家不出門、不外食忍很久了，「民眾拿到券出門消費，一定不只花3,000元」，加上商家會推出促銷方案，對活絡各行各業經濟一定會有幫助。

振興券領取方式有很多種，民眾可以到郵局領實體券，也可以用網路或全國4大超商門市進行預購，預購成功和領取會有簡訊通知，可回到原預購門市領取。實體券分為200元券五張和500元券四張兩種面額，等同現金、不找零、不儲值。

商總理事長賴正鎰表示，領的方式還是太複雜了，到底到那裡領？如何領？很多商家反應搞不懂，他希望政府多做宣導。此外，商總原本建議至少要發5,000元的券，如今還是只有3,000元，效果還是會打折。

賴正鎰表示，既然政府已經宣布了，一定會帶動短期消費，原本不花錢的人因為花1,000元可以花到3,000元，就會願意消費，很多商家也會推出優惠方案搶商機，因此至少會激出上兆元效果，循環經濟效果會出來。

中小企業總會理事長李育家表示，振興券方案聽起來不錯，尤其每個人都可用1,000元花3,000元，而且不能找零，等於家裡大大小小都有3,000元可以花，若是一家有五口人，等於拿出5,000元，可多消費1,0000元，對刺激旅遊、購物非常有幫助。至於各種領取方式，大家可以選自己方便熟悉的方法使用。

李育家說，為了吸引民眾使用振興券，包括信用卡、百貨公司等各行各業都會祭出加碼方案，例如消費1,000元抵200元等，屆時會把這段時間大家忍好幾個月，不出門不外食的消費全部吸進來，促進的效果一定不只每個人3,000元，這些對經濟成長率的幫助都是可算出來的。

李育家表示，因為每個人多出2,000元可以消費，只要出門了，一定不只花3,000元，會較捨得花錢，這比發現金，很多人可能放到口袋更好，對活絡經濟非常有幫助。

他說，相對很多國家還在封鎖，台灣各方面提前布局，非常不錯。不過，政府振興工作應該要滾動式檢討，例如有些工廠企業還需要政府協助，政府對這些企業還可以再加碼，「做莊家的人，可以多想可以為大家多做些什麼？」

振興券 外食

延伸閱讀

課囤房稅？商總賴正鎰：癡人說夢 房價已回不去了

房市出現新天花板！賴正鎰籲調降持有稅

鄉林：下半年全力推案

振興券何時發？ 商界：最好6月初就發

相關新聞

今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接...

花蓮青年住宅上月起開放簽約 目前賣出百餘戶

花蓮青年安心成家住宅上月起開放承購戶簽約，傳有人退訂，縣議員邱光明今天在縣議會質詢時，要求縣府公布簽約狀況。建設處長鄧子...

台新金發布董事會決議 參與保險公司股權標售案

台新金今（2）日發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜...

振興三倍券創造乘數效應 學者點出4大消費品

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」，學者建議，可以鼓勵往替代效果較低的餐飲、旅館、旅遊、大型家電等大類消費，此外，...

三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為...

禾聯碩股東會通過改選九席董事 發放現金股利8元

智慧家電大廠禾聯碩（5283）今（2）日舉行日股東會，通過發放現金股利8元，並完成改選九席董事。新增二席董事，董事會成員...

富邦人壽宣布：3.5億元業務員旅遊獎勵改投入國旅

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，富邦人壽今（2）日宣布，為響應政府鼓勵民眾國內旅遊，多管齊下以實質行動活絡台灣...

AFMA 催生高階中文金融證書

財經立法促進院院長黃達業指出，美中爭霸過程中，全球經濟金融領域勢必要分成兩大塊。

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

美國對香港國安法採取的制裁行動較市場預期溫和，避險風氣驟降、激勵熱錢湧入，台北股匯昨（1）日雙漲，外資回頭大買台股154...

央行調節外匯 小心翼翼

今年以來新台幣匯率強勢無法檔，與主要貿易對手國韓元間的差距一再拉大，出口競爭力岌岌可危。根據央行資料，今年至昨（1）日止...

三商壽：大股東支持增資

三商美邦人壽昨（1）日下午舉行2020年第1季線上法人說明會，並公布2019年底隱含價值（EV）達1,228億元，年增2...

國銀受理紓困 衝8,500億

政府力推各種紓困方案，申請紓困貸款金額近9,000億元，根據金管會最新資料，到5月27日止，各部會紓困及銀行自辦紓困案件...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

台積電員工去年平均薪資197.3萬 半導體業第14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。