快訊

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

交部讓遠航起死回生？民航局廢證遭駁回 關鍵公文曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
圖為友訊科技通過解任董事長胡雪為首的五位公司派董事，會後獨董馮忠鵬（左起）、鍾祥鳳、董事李中旺欲進入公司，不得其門而入情形。記者林伯東／攝影
圖為友訊科技通過解任董事長胡雪為首的五位公司派董事，會後獨董馮忠鵬（左起）、鍾祥鳳、董事李中旺欲進入公司，不得其門而入情形。記者林伯東／攝影

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接下來的公司經營權保衞戰有三大啓示；謝金河強調，造成經營之爭的最大的誘因在「市場上有很多具有雄厚資產，但經營者缺乏企圖心的公司，市場派隨時都有四兩撥千金的機會」。

謝金河以「今年經營權之爭的第一場戰役：胡雪輸了！」為題在臉書發文指出，友訊臨時股東會結果大出市場預期，公司派慘敗；市場派投票罷免公司4席董事及一席獨董，在這場經營權之爭過了重要一關，下一次是6月15日的股東常會，如果市場派已囊括7成以上股權，胡雪要扳回劣勢機率已不大。

謝金河說，友訊臨時股東會是今年許多上市櫃公司經營權之爭的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，對於接下來的公司經營權保衞戰有很大的啓示，一是台灣有很多很有價值的公司，因為經營者的不作為，而被市場人士盯上，友訊是顯著的例子。

謝金河表示，10年前，友訊的股價是88元，智邦是4.94元，現在智邦247元，友訊不到13元，這給了市場派很大的發揮空間。像林學圃經營南港，因為知道泰豐的價值，回頭搶泰豐。

謝金河指出，第二個啟示是經營權之爭是比股權，經營者如果只是少數股權，公司隨時可能被搶走，像寶佳集團擁有幾百億巨資，這回殺進東元，連黃茂雄都膽顫心驚。謝金河直接點名，現在寶佳林陳海父子，台鋼謝裕民及龍邦的朱國榮已成股市三大狙擊手；他們現金充裕，隨時盯住市場，尋找可乘之機。

謝金河強調，第三個啟示是台股蟄伏30年，市場上有很多具有雄厚資產，但經營者缺乏企圖心的公司，市場派隨時都有四兩撥千金的機會，今年的資本市場經營權之爭此起彼落，這是最大誘因。「友訊公司派輸了，揭開今年經營權爭奪戰的序幕」。

經營權 謝金河 友訊

延伸閱讀

疫情改變世界 謝金河點名這幾個產業大放異彩

謝金河：官員仍是18世紀工業革命思維 國家不會進步

謝金河曝市場炒作生技股手法 籲主管機關注意

去追像熔噴般噴出的防疫概念股 會痛不欲生 謝金河：貪婪也要有極限

相關新聞

今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接...

花蓮青年住宅上月起開放簽約 目前賣出百餘戶

花蓮青年安心成家住宅上月起開放承購戶簽約，傳有人退訂，縣議員邱光明今天在縣議會質詢時，要求縣府公布簽約狀況。建設處長鄧子...

台新金發布董事會決議 參與保險公司股權標售案

台新金今（2）日發布重訊，宣布董事會通過決議參與保險公司股權標售案，將依照董事會決議內容，授權董事長執行本標售案相關事宜...

振興三倍券創造乘數效應 學者點出4大消費品

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」，學者建議，可以鼓勵往替代效果較低的餐飲、旅館、旅遊、大型家電等大類消費，此外，...

三倍券來了 商總、中小企業總會：一定不只花3,000元

行政院今天公布振興券使用方案，自7月15日正式上路，民眾可用1,000元拿到3,000元的券，使用期限至今年底。商總認為...

禾聯碩股東會通過改選九席董事 發放現金股利8元

智慧家電大廠禾聯碩（5283）今（2）日舉行日股東會，通過發放現金股利8元，並完成改選九席董事。新增二席董事，董事會成員...

富邦人壽宣布：3.5億元業務員旅遊獎勵改投入國旅

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，富邦人壽今（2）日宣布，為響應政府鼓勵民眾國內旅遊，多管齊下以實質行動活絡台灣...

AFMA 催生高階中文金融證書

財經立法促進院院長黃達業指出，美中爭霸過程中，全球經濟金融領域勢必要分成兩大塊。

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

美國對香港國安法採取的制裁行動較市場預期溫和，避險風氣驟降、激勵熱錢湧入，台北股匯昨（1）日雙漲，外資回頭大買台股154...

央行調節外匯 小心翼翼

今年以來新台幣匯率強勢無法檔，與主要貿易對手國韓元間的差距一再拉大，出口競爭力岌岌可危。根據央行資料，今年至昨（1）日止...

三商壽：大股東支持增資

三商美邦人壽昨（1）日下午舉行2020年第1季線上法人說明會，並公布2019年底隱含價值（EV）達1,228億元，年增2...

國銀受理紓困 衝8,500億

政府力推各種紓困方案，申請紓困貸款金額近9,000億元，根據金管會最新資料，到5月27日止，各部會紓困及銀行自辦紓困案件...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

台積電員工去年平均薪資197.3萬 半導體業第14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。