今年經營權之爭此起彼落 謝金河曝最大誘因

財信傳媒董事長謝金河表示，友訊臨時股東會是今年許多有經營權之爭的上市櫃公司的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這件事對於接下來的公司經營權保衞戰有三大啓示；謝金河強調，造成經營之爭的最大的誘因在「市場上有很多具有雄厚資產，但經營者缺乏企圖心的公司，市場派隨時都有四兩撥千金的機會」。

謝金河以「今年經營權之爭的第一場戰役：胡雪輸了！」為題在臉書發文指出，友訊臨時股東會結果大出市場預期，公司派慘敗；市場派投票罷免公司4席董事及一席獨董，在這場經營權之爭過了重要一關，下一次是6月15日的股東常會，如果市場派已囊括7成以上股權，胡雪要扳回劣勢機率已不大。

謝金河說，友訊臨時股東會是今年許多上市櫃公司經營權之爭的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，對於接下來的公司經營權保衞戰有很大的啓示，一是台灣有很多很有價值的公司，因為經營者的不作為，而被市場人士盯上，友訊是顯著的例子。

謝金河表示，10年前，友訊的股價是88元，智邦是4.94元，現在智邦247元，友訊不到13元，這給了市場派很大的發揮空間。像林學圃經營南港，因為知道泰豐的價值，回頭搶泰豐。

謝金河指出，第二個啟示是經營權之爭是比股權，經營者如果只是少數股權，公司隨時可能被搶走，像寶佳集團擁有幾百億巨資，這回殺進東元，連黃茂雄都膽顫心驚。謝金河直接點名，現在寶佳林陳海父子，台鋼謝裕民及龍邦的朱國榮已成股市三大狙擊手；他們現金充裕，隨時盯住市場，尋找可乘之機。

謝金河強調，第三個啟示是台股蟄伏30年，市場上有很多具有雄厚資產，但經營者缺乏企圖心的公司，市場派隨時都有四兩撥千金的機會，今年的資本市場經營權之爭此起彼落，這是最大誘因。「友訊公司派輸了，揭開今年經營權爭奪戰的序幕」。