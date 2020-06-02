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禾聯碩股東會通過改選九席董事 發放現金股利8元

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導
禾聯碩股東會通過改選九席董事，發放現金股利8元。圖為禾聯碩董事長蔡金土(右)、總經理林欽宏(左)。記者張義宮／攝影
禾聯碩股東會通過改選九席董事，發放現金股利8元。圖為禾聯碩董事長蔡金土(右)、總經理林欽宏(左)。記者張義宮／攝影

智慧家電大廠禾聯碩（5283）今（2）日舉行日股東會，通過發放現金股利8元，並完成改選九席董事。新增二席董事，董事會成員由七席增加至九席，內涵三席獨立董事。

禾聯碩董事會隨即進行新任董事長推舉，由蔡金土續任董事長、蔡柏毅為副董事長，繼續領導禾聯碩的營運發展；新增二席為禾聯碩總經理林欽宏、禾華營運總經理吳清湖。

禾聯碩去年每股純益（EPS）10.73元，連續四年賺進超過一個股本，每股配發現金股利8元，殖利率超過8%。今日早盤股價上漲0.7元，股價來到 99.5元，逼近百元大關。

禾聯碩指出，今年營運及產銷有四大方針，包括，以提供客戶優質的產品與貼心的售後服務為目標。追求產品差異化及不斷推陳出新，以使業績能持續穩定成長。精準掌握市場脈動、持續創新產品、提昇品質，以符合客戶需求。建構完整的行銷通路及完善的安裝配送體系。

禾聯碩表示，今後發展策略，主要有掌控市場脈動，持續研發創新技術及擴大跨領域產品整合開發；在液晶顯示器方面，將開發智能身份辨識居家管控系統等，配合開發智慧門鎖系統，與IOT智能家電相結合，以液晶顯示器為環控中心智慧家居生態鏈體系。

禾聯碩 智慧家電 顯示器

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