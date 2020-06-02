富邦人壽宣布：3.5億元業務員旅遊獎勵改投入國旅

台灣新冠肺炎疫情趨緩，外出活動也逐步解封，富邦人壽今（2）日宣布，為響應政府鼓勵民眾國內旅遊，多管齊下以實質行動活絡台灣消費市場，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人(含親友眷屬)投入國內旅遊、促進消費，且一年一度的績優業務員表揚大會，也特別結合誓師大會改於七月上旬起分北中南共舉行六場活動，富邦人壽以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟前景盡份心力。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，步入後疫情時期，民眾已陸續回歸日常生活，而國人更期待台灣經濟能儘快從疫情中復甦，身為台灣第一壽險品牌，富邦人壽傾力活絡消費、提高內需成長動能，藉由企業拋磚引玉之影響力，鼓勵公司所有同仁與民眾一起走訪台灣各地，共同支持國內經濟。

富邦人壽表示，每年公司為表揚績優業務員，不只舉辦大型年度績優業務表揚大會，也會安排獎勵旅遊行程，以激勵並感謝業務員及其眷屬的投入與付出；今年雖因疫情打亂活動，不過公司予以業務員績優表現之獎勵金和旅遊金不減、激勵旅遊持續轉於國內舉辦，肯定全台夥伴之用心與努力。

為提振國內經濟景氣、善盡企業責任，富邦人壽今年度績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊總費用達3.5億元，由公司統一規劃並委由合作旅行社承辦，行程涵蓋北中南東，供全台富邦人壽績優業務員選擇，人群所到之處亦是商機所在，此舉可望能有效帶動旅遊觀光、飯店餐旅產業鏈。

同時，一年一度的績優業務員表揚大會通常會選定在一城市舉辦，今年因疫情關係，且為提升國內地方消費而調整活動形式，特別結合誓師大會改於北中南共舉行六場活動，表揚績優業務員之際，亦能為場地租借、宴會餐飲業注入消費能量，提升地方消費能量、加強消費力道。

富邦人壽不僅號召同仁多安排國內旅遊，也規劃網路投保線上抽購物金活動，藉以鼓勵民眾走出戶外，並建議出發旅遊前，可善用網路投保旅平險強化自身意外傷害醫療保障，防範旅途中可能發生的突發事件，讓旅途玩得安心又盡興。迎接端午連假、鼓勵國人規劃旅遊，於富邦人壽網路投保抽購物金活動指定時間內投保旅平險與傷害險者，再多增加一次抽購物金的機會，此抽獎活動將持續至七月，抽中的購物金能做為旅途中的補給基金，攜手社會大眾齊心用消費行動，力挺國內觀光相關產業。