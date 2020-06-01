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韓元重貶、台幣逆勢升 美匯率報告限制央行調節力道

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

今年以來新台幣匯率強勢無法檔，與主要貿易對手國韓元間的差距一再拉大，出口競爭力岌岌可危。根據央行資料，今年至今（1）日止，韓元貶值5.74%、新台幣升值0.51%，兩者背道而馳，除經濟基本面、疫情控制得宜外，美國遲遲未出爐的匯率報告，也讓中央銀行在外匯調節上顯得小心翼翼。

央行總裁楊金龍先前坦言，匯率操縱國觀察名單的三項標準裡，台灣已符合兩項，確實有可能被美國列為觀察名單。

匯銀主管分析，匯率操縱國三項指標裡，台灣只剩「持續單向干預匯率（買入外匯金額超過GDP比重2%）」這一項並未達標，因此，當熱錢一再湧入台灣，央行基於職責，需進場穩定匯率時，調節力道便受到限制。

「美國匯率報告一直沒出來，我國央行進行外匯調節時，多少會有顧忌」，金融圈主管說。

楊金龍表示，美國財政部預計4月出爐的匯率報告，三項觀察指標裡台灣已符合二項，若美國未調整標準，台灣很可能再度被列匯率操縱國觀察名單。

這三項標準是，與美國雙邊貿易存在顯著順差（順差達200億美元以上），台灣去年順差金額達230億美元；經常帳順差占GDP比率（占比逾3%），這項指標台灣一直都很高，大約10.5%；以及持續單向干預匯率（買入外匯金額超過GDP比重2%），這項台灣並未達標。

美國財政部半年一度的匯率報告，2013~2018年間均在4月與10月公布，但去年上半年和下半年都延遲發布，2010的上半年也是延到7月8日才出爐，當年的下半年則是隔年2月才發出。

對於美國匯率報告延遲，央行外匯局局長顏輝煌先前表示，目前仍不清楚，美國何時會發布，原因可能是世界各國都在忙著紓困，關注的焦點和過去不太一樣。

台幣匯率 外匯 央行

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