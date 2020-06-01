振興券非實體先花三千再退兩千 台灣pay7天內回饋

振興券發放與使用相關措施將於明（2）日由行政院長蘇貞昌親自召開記者會公布，據了解，非實體方面包括信用卡、電子票證、行動支付，都會是「先消費滿3000元，再回饋2000元」方式，其中台灣pay部分，將在消費滿額後7日內發放回饋金。

依照目前規劃，振興券分為兩部分，一部分是實體券，民眾以1000元換購3000元振興券用以消費，弱勢族群、中低收入戶不排除直接發放3000元振興券；另一部分則是透過註冊信用卡、行動支付，或電子票證，消費3000元後發放2000元回饋金。上述實體、虛擬方式都將自7月15日起上路，實施到12月31日止。

據了解，虛擬方式是各業者提供「綁定網站」，選擇綁定行動支付或信用卡，綁定期限為自7月15日起到11月30日止。回饋金發放之前，可以隨時變更綁定工具，綁定後開始累計消費，消費滿3000元後，才會發放回饋金。

台灣pay部分，自7月15日起完成綁定後，於振興券適用範圍內消費累計滿3000元，就會通知客戶在7天後回饋振興金2000元，到年底前未消費滿3000元，則不會有任何回饋。

據了解，這筆回饋金將會退回民眾綁定的銀行帳戶，但若是沒有銀行帳戶，該如何回饋，明天將會討論。