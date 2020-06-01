三商壽總座張鎮坤：若需增資 大股東非常支持

三商美邦人壽今（1）日下午舉行2020年第1季線上法人說明會，並公布2019年底隱含價值（EV）達1,228億元，年增2%，每股EV為51.8元。此外針對首季淨值比低於3%的危機，總經理張鎮坤強調，「若需增資大股東非常支持」，但4月底淨值已回升到3％以上，且淨值比是要看半年報及年報，目前並沒有違反保險局任何規定。

張鎮坤表示，市場波動的確會對壽險公司淨值及資本適足率造成問題，若有需要會作現金增資，且三商美邦人壽的「大股東非常支持」，只是經營必須強調資本運用效率、但有需要仍是會增加現金，對於尋找策略投資人或加入金控則一向抱持開放態度，但目前沒有積極在找或在談。

張鎮坤也說，未來在強化淨值，提升資本適足率（RBC）上，資產配置會朝可承受的風險，降低股票部位，增加固定收益部份，強化風險管理機制，提升停損的要求，減少人為判斷或情緒的問題，負債端則增加很多投資型保單，同時宣告利率上亦會謹守紀律。

因為股債波動，三商壽3月底淨值比由去年底3.46%下滑到2.77％，但公司表示4月已回升，金管會是看二期半年報，目前並沒有違反相關規定，但其強調會積極控制股票等風險資產，進行即時停損，避免淨值波動度過大。投資長林大鈞表示，為了保護淨值，現階段對市場的「多空」會進行判斷，例如走空時會用反向工具來調節，並會強化透過其他綜合損益按公允價值（FVOCI）項下的債券操作，及股票投資亦會更靈活。

此外，三商美邦人壽2019年底在調降投報率假設後，隱含價值成長2%，公司表示，主要是去年稅後純益賺53億元，且金融資產價值亦有增加89億多元的原因。