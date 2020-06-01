104統計：金融界找新人五校吃香 通外語有證照更好

金融業每年年終及調薪幅度皆名列產業前茅，金融業也位居畢業生最想進入的前十大產業。《104大學白皮書》大數據分析，發現金融業「主動邀約」畢業生排行榜，前五大學校是：淡江、輔仁、文化、致理科大、銘傳；前五大科系是財務金融、企管、國貿、一般商業、英美語及其他外語。

值得注意的是，有證照，通外語，是提高錄取機會的加分項目。

根據統計，金融業2019-2020年主動邀約淡江、輔仁、文化三所學校應屆畢業生「有金融證照」的比率，普遍高於各該校相同科系的全體畢業生。金融證照雖然不是就業保證，但事先考取，已成金融業「即戰力」必要條件之一。

另外，因大學推動「跨領域」學習，愈來愈多英美語文、其他外語科系學生雙主修或集中選修產業學門。根據104人力銀行大數據資料，金融業主動邀約三大私校的外語科系畢業生，約有4%在畢業時已考取金融證照。加上金融監理影響所及，金融業除了提升現有金融從業人員的英語能力，也主動邀約英美語文、其他外語科系應屆畢業生，挑選外語能力佳、主動積極的畢業生，進入金融業後，快速學習金融專業，為未來的「雙語銀行」佈建人才，並分派到國際金融、國際法律遵循等涉外單位。

104人力銀行總經理黃于純說，新鮮人可從企業「主動邀約」看出理想人選須具備什麼條件，金融業主動邀約新鮮人的學校及科系排行有四大原因，一、以107學年度為例，五校合計產出超過八千名財金商管及外語科系畢業生，堪稱金融人才最大搖籃。二、相關系所學長姐廣布於金融業，良好的聘僱口碑與偏好，直接嘉惠學弟妹進入金融業。三、部分學校要求財金商管學生，畢業前，考取金融證照，畢業生已先達到法規要求的「即戰力」。四、英美語及其外語科系畢業生，受惠於政策推動2030年實現「雙語銀行」，擠進金融業主動邀約畢業生的前五大科系。

《104大學白皮書》揭露金融業主動邀約新鮮人偏好，分析80家金融業，從去年1月到今年4月底，開出565個職缺，主動邀約3.3萬名新鮮人，合計發出4.6萬次邀約。