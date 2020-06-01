用LINE Pay繳台灣大電信費用 最高可享8%回饋

行動支付蔚為趨勢，台灣大哥大今（1）日宣布，即日起與LINE Pay合作，成為LINE Pay「電信費」專區上線後，首家上架的國內電信業者，方便用戶隨時隨地線上繳費。台灣大也與台北富邦銀行、LINE Pay聯手合作，祭出線上繳費享點數回饋的優惠活動，最高可享LINE POINTS 8%點數回饋。

台灣大表示，提供用戶多元繳費平台選項，除可透過台灣大客服APP、官網、電話語音等方式繳費外，也能用LINE Pay新增的「電信費」專區，進行線上繳費，輸入個人手機門號與身分證字號或居留證號，使用綁定於LINE Pay的信用卡和簽帳金融卡，完成當期電信帳單的付款。

台灣大指出，配合新服務上線，只要在6月3日到7月3日活動期間，透過LINE Pay首頁「電信費」專區，使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡繳交台灣大電信費，可獲得LINE POINTS 4%點數回饋；台北富邦銀行與LINE Pay也加碼回饋，只要綁定台北富邦銀行任一信用卡/簽帳金融卡等進行繳費，可額外再獲得LINE POINTS 4%點數回饋。