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勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

上千企業放無薪假 中壽推業界最優15個月補貼新人方案

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

疫情全球蔓延中，經濟受到嚴重衝擊，根據勞動部最新統計，台灣目前有高達1,330家企業放無薪假，人數衝破2.6萬人大關，創歷年紀錄。就業市場正面臨嚴峻的挑戰，人力銀行調查顯示，6成4的受訪者因而改變了求職意向，包括選擇穩定的產業、考證照厚植自身實力等，中國人壽鼓勵民眾加入金融壽險業，推出「精英專案」，祭出業界最優新人財務補助計畫、數位工具輔助、輔導並鼓勵新人不妨利用這段時間一起「揪團」考取人身保險從業人員證照，提升專業力，用真實力迎戰不景氣。

中壽積極網羅業務人才，推出「精英專案」提供業界最優長達15個月的新人財務補助計畫，完整專案期間內符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，參加中壽「精英專案」的新人第一年度平均月收入達新台幣5萬元。疫情衝擊讓許多產業受到影響，中壽業務人員2019年度業務部隊成長逾7%，在一片不景氣聲中，是極少數業務人力正成長的壽險公司，經營穩健，近年更積極投入數位轉型，已是許多人求職時的理想公司，近期詢問度顯著提升。

中壽掌握金融科技趨勢，積極打造數位化業務團隊，開發「i-Agent」行動系統平台，以數位化整合客戶管理、行銷招攬與客戶服務，讓業務工作行動化、有效率，如建置在「i-Agent」內的Call Me(又稱定聯系統)，藉由大數據資料庫分群貼標功能，系統會在設定的時間內自動提醒與保戶聯繫，適時主動提供關懷與服務，為疫情後金融服務模式改變的新經濟時代做好「超前部署」；此外，對於已登錄新進同仁，中壽逆勢加碼資源協助定著，量身設計一系列獎勵方案；原新人財補金，因應疫情可依達成比例彈性調整，放寬領取獎勵的限制；且於疫情爆發時，特別加發5,000元定聯作業獎勵，受惠638位同仁，合計共發放近新台幣320萬元的獎勵金。

中壽獨到創新的人才培育方案，「訓」與「練」同時並進，完整結合培訓、優渥財務補助以及數位化系統工具支援，三大核心引擎讓新手，按步就班成長為業務尖兵，工作夢想同時達陣，獲得第8屆台灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎」肯定。中壽將持續藉由大數據統計結合人身生命週期，提供保單健檢服務，讓客戶清楚地看到風險，預先做好保障規劃，讓服務能夠貼心地走在客戶前端，充分體現愛與關懷的保險本質。

中壽 疫情 新台幣

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