保誠人壽：打造幸福人生 首選分紅保單

英國保誠人壽今（1）日表示，人生的風險並不會因為經濟緊縮就降低發生機率，退休後的財務需求也不會因為降息而減少一分一毫，應該在經濟尚有能力時做好保險保障規劃，及各項理財盤點，將未知的風險交給穩健經營的保險公司。

今年初的一場疫情，打亂了整個市場經濟，影響層面擴及各行各業，也讓許多民眾對資金分配亂了手腳，甚至影響到家庭保障及退休理財的規劃。分紅保單專家英國保誠人壽多年來持續推廣分紅保單，以其著重於長期保障及強調與保戶紅利共享的商品特色，為客戶提供更安心的保障。

保誠人壽的分紅保單商品因應保戶人生各階段不同需求，持續發展多元幣別（新台幣、美元、人民幣等）、設計各種繳費期別，建構出綿密的分紅保單商品網，讓客戶的保障與理財更具彈性，同時積極深耕與各合作夥伴間的經營，藉由多元行銷通路，包含銀行、保經代，全面性地為客戶提供優質的商品與服務。

分紅保單除了壽險保障之外，最重要的就是保單紅利，其紅利部分雖屬非保證給付項目，但只要選擇經營穩健的保險公司，透過長期持有，當投資市場暴起暴落時，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，有效降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

每年5月1日，英國保誠人壽都會公布當年度分紅宣告比率，以受到客戶青睞、持續熱賣的保誠人壽美利人生外幣終身壽險為例，今年度的分紅宣告比率達到中分紅110%。去年推出的新台幣分紅商品保誠人壽五五登峰增額終身壽險，今年度第一次分紅宣告比率結果也達到100%中分紅，現今市場變動下，真正發揮分紅保單分散風險、長期平穩的特性，緩和短期市場波動對保戶的影響。

英國保誠人壽與渣打國際商業銀行為銀行保險策略聯盟夥伴，多年來一起合作，針對不同客戶需求推出各式商品，例如：保誠人壽富貴369終身壽險繳費三年，即可享有終身壽險保障；保誠人壽美滿315外幣保險提供保戶依其需求進行多元資產配置；都是市場上極具特色且深受客戶青睞的商品，讓客戶享有壽險保障之餘，同時滿足對子女教育基金準備、退休規劃或資產傳承上的各項需求。